1-0: El Talavera emborrona su éxito copero con una derrota que le pone colista

Los blanquiazules caen ante el CD Arenteiro al encajar un gol de Víctor Mingo tras un error de párvulos

2-1: El Prado vive una noche mágica con la victoria del Talavera que ahora espera a un Primera

El CF Talavera es nuevo colista del Grupo 1 de 1 RFEF tras caer ante el Arenteiro
B. Cervantes

Toledo

El CF Talavera echó un peligroso borrón a su reciente éxito en la Copa del Rey ante el Málaga CF y lo hizo perdiendo en la matinal de este domingo por 1-0 en su visita al CD Arenteiro. En apenas cuatro minutos, la ... imagen de la escuadra cerámica cambió por completo, y es que, en su viaje a la localidad orensana de Carbaliño, se dejó olvidado en El Prado todo su buen hacer copero.

