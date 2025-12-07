1-0: El Talavera emborrona su éxito copero con una derrota que le pone colista

El CF Talavera echó un peligroso borrón a su reciente éxito en la Copa del Rey ante el Málaga CF y lo hizo perdiendo en la matinal de este domingo por 1-0 en su visita al CD Arenteiro. En apenas cuatro minutos, la ... imagen de la escuadra cerámica cambió por completo, y es que, en su viaje a la localidad orensana de Carbaliño, se dejó olvidado en El Prado todo su buen hacer copero.

Corría el minuto 72 de partido cuando el joven ariete Víctor Mingo, un ex del CD Illescas, anotaba el 1-0 tras un saque de falta rápida y con astucia de Alpha, mientras la zaga talaverana estaba en un despiste de párvulos viendo como llegaba el gol de los gallegos. La jugada fue revisada por el VAR de esta Primera Federación por si el árbitro no hubiera dado la orden del saque rápido de la falta en cuestión, pero el gol subió al marcador.

Álex Roig pudo empatar la contienda en el minuto 85, pero se topó con una buena intervención del meta local en una jugada que llegó previa a unas posibles manos de Luca Lorh, un ex del Conquense, en el área. Sin embargo, la revisión del VAR no consideró penalti del central local. Y ya en la última acción ofensiva del encuentro, un centro de Arturo Molina se estrelló en el larguero de la portería defendida por Alvín.

En lo que al primer tiempo de refiere, Di Renzo rozó el 0-1 cuando se cumplía el primer cuarto de hora de partido, mientras que Jaime González salvó el 1-0 en dos intervenciones de mucho mérito a sendos disparos de Víctor Mingo.

El Talavera queda ahora como colista de la clasificación, una incómoda plaza de la que sale el Arenteiro, todo ello en espera de recibir el próximo domingo (12.00 horas) en El Prado a la AD Mérida. Antes, el próximo martes (13.00 horas), el equipo talaverano conocerá su rival de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

FICHA TÉCNICA

CD Arenteiro: Alvín; Eliseo, Luca Lorh, Diego Moreno, Jordan (Alpha, m. 17); Ferreiro (Ochoa, m. 90), Adilson, Bastida (Moya, m. 90), Adilson (Cuéllar, m. 58); Víctor Mingo y William (Dani González, m. 58)

CF Talavera; Jaime González; Edu Gallardo, Álvaro López (Marcos Moreno, m. 78), Sergi Molina, David Cuenca; Valen (Farrando, m. 46), Pitu Doncel (Isaiah, m. 78), Pedro Capó, Nahuel (Arturo Molina, m. 46); Di Renzo y Montero (Álex Roig, m. 68)

Árbitro: Juan Manuel Sánchez. Comité extremeño. Amarillas para el local Eliseo. Por parte visitante, a Arturo Molina, Edu Gallardo y David Cuenca.

Goles: 1-0, m. 72: Víctor Mingo

Incidencias: Partido de la jornada 15 del Grupo I de Primera RFEF disputado en la matinal de este domingo en el estadio «Espiñedo» de la localidad orensana de Carbaliño ante un millar de espectadores.