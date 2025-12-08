Suscribete a
0-1: El Albacete Balompié coge oxígeno con una victoria en Burgos

Un gol de Jefté en la recta final del encuentro valen tres puntos con los que salir del atolladero en la clasificación

La victoria conseguida en Burgos permite a la escuadra blanquilla tomar oxígeno para salir de los puestos peligrosos de la clasificación
B. Cervantes

Toledo

Corría el minuto 82 del partido en 'El Plantío' cuando un saque de esquina por la derecha a favor del 'Alba' permitió una prolongación de Pepe Sánchez de cabeza de lo que se aprovechó Jetfé empujar en boca de gol el balón a la ... red. La diana del delantero canario llegó en un momento en el que el 0-0 inicial parecía que era resultado con el que acabaría la contienda.

