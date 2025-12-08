0-1: El Albacete Balompié coge oxígeno con una victoria en Burgos

Corría el minuto 82 del partido en 'El Plantío' cuando un saque de esquina por la derecha a favor del 'Alba' permitió una prolongación de Pepe Sánchez de cabeza de lo que se aprovechó Jetfé empujar en boca de gol el balón a la ... red. La diana del delantero canario llegó en un momento en el que el 0-0 inicial parecía que era resultado con el que acabaría la contienda.

Esta victoria conseguida en Burgos permite a la escuadra blanquilla, esta tarde de color rojo-gris, tomar oxígeno para salir de los puestos peligrosos de la clasificación. El próximo partido del Albacete Balompié será el del domingo en el Carlos Belmonte a partir de las 16.15 horas, donde recibe al Málaga CF. Antes, este martes (13.00 horas), el 'Alba' conocerá su rival de los dieciseisavos de final de la Copa Rey al igual que lo sabrán los otros dos equipos de la región en el bombo: CF Talavera y Deportivo Guadalajara.

El primer tiempo fue de ligero dominio burgalés lo que derivó en dos opciones de lograr un gol por medio de Mario González y Curro que no encontraron el premio para el 1-0 en los minutos 24 y 26, respectivamente.

Por su parte, Morci rozó el 0-1 en la última jugada digna de mención de esta primera mitad con un disparo que se marchó ligeramente desviado tras una galopada de Valverde.

Tras la reanudación, el Albacete Balompié le plantó cara a su adversario y en el minuto 72 se pudo poner por delante en el marcador con un obús de Riki desde la frontal del área que mandó el esférico al larguero.

Bien es cierto que, en el minuto 58, tuvo el Burgos CF la opción del 1-0 con un buen disparo de Íñigo Córdoba que Mariño desvió de forma magistral para evitar el 1-0. En el minuto 82 llegó el gol definitivo ya relatado de Jetfté. Y hasta el final de la batalla no hubo ya apenas sufrimiento real para la defensa albaceteña para aguantar un triunfo con síntoma de vital.

Ficha técnica del partido

Burgos CF: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Atienza, Florian; David González (Fermín, m. 63), Grego Sierra, Morante (Mollejo, m. 84), Curro (Mateo Mejía, m. 73); Mario Gonzalez (Ínigo Córdoba, m. 46) y Appin (Fer Niño, m. 46)

Albacete Balompié: Mariño; Lorenzo (Fran Gámez, m. 79), Pepe Sánchez, Vallejo, Neva, Jogo (Javi Moreno, m. 88); Pacheco, Riki, Morci (Lazo, m. 69); Valverde (Agus Medina, m. 79) y Escriche (Jetfé, m. 69)

Árbitro: Gorka Etayo. Comité vasco. Tarjera amarilla para los locales Florian, Fermín y Lizancos. Por parte visitante, a Jogo

Gol: 0-1, m. 82: Jetfé

Incidencias: Partido de la jornada 17 de Segunda división disputado este lunes festivo por la tarde en el estadio El Plantío ante 8.978 espectadores (cifra oficial). Antes del inicio del partido se le tributó un homenaje a Fer Niño por sus 100 encuentro como jugador del Burgos CF.