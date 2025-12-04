1-2: El Albacete Balompié avanza ronda tras ganar en Leganés

Pues ya tenemos al tercer equipo de la región en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Se trata de Albacete Balompié, que en esta fría noche de jueves se impuso en Butarque al CD Leganés por 1-2. La escuadra albaceteña se ... suma, de esta manera, al CF Talavera y Deportivo Guadalajara para el sorteo de la siguiente ronda copera a celebrar el próximo martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13.00 horas. Hay que recordar que tanto el CD Toledo como el CD Quintanar del Rey cayeron eliminados en fechas anteriores ante el Sevilla FC y el Elche CF, respectivamente.

El partido de esta noche en Butarque tuvo un dominio repartido en lo que al primer tiempo del mismo se refiere. Jefté y Lazo pudieron adelantar al 'Alba' en el marcador en los minutos 2 y 15, pero no hubo el acierto necesario para batir al meta San Román, quien desbarató el 0-1. Por su parte, el Leganés asustó a Lizoain en un remate de cabeza de Marvel que salió desviado por poco en el minuto 14.

Tras paso por vestuarios, apenas transcurridos seis minutos de juego, llegó un balón en profundidad de Meléndez sobre Dani Bernabéu, quien en pugna con el defensa Marvel, batió San Román previo roce del balón en el jugador local. Era el 0-1, una ventaja que dobló José Carlos Lazo al cumplirse la hora de juego. Fue como consecuencia de una rápida contra iniciada por Fran Gámez que siguió Capi y culminó el extremo gaditano de un buen disparo.

Noticia Relacionada Debuta en el Albacete Balompié Alberto Morientes, sobrino del gran delantero J. A. Pérez El canterano de 19 años entró al campo por Dani Escriche en el tramo final de la derrota frente a Las Palmas. «Nos ha dado frescura, intensidad, claridad», dijo el entrenador, Alberto González

El empuje del Leganés solo le dio para asustar al Albacete Balompié con un gol en el tiempo añadido de Naim de un fuerte tiro desde la frontal del área. Los minutos que restaban para el final del encuentro fueron de dominio local, con unos centros al área que derivaron en unos pequeños barullos sin consecuencias para el marcador.

Ficha técnica de partido

CD Leganés: San Román; Marvel, Figueredo, Gueye, Franquesa (Naim, m. 79); Suleiman (Duk, m. 58), Pauwers (Campos, m. 58), Guirao (Roberto López, m. 58), Diawara; Miguel (Millán, m. 68) y Óscar Plano

Albacete Balompié: Lizoain; Fran Gámez, Javi Moreno, Jon García, Neva (Jogo, m. 73); Lazo, Dani Bernabéu (Puertas, m. 66), Capi (Pacheco, m. 66), Meléndez; Escriche (Alberto Morientes, m. 73)y Jefté (Lorenzo, m. 86)

Árbitro: Bestard Servera. Comité Balear. Tarjeta amarilla a los locales Figueredo, Miguel y Suleiman. Por parte visitante, a Fran Gámez

Goles: 0-1, m. 51: Dani Bernabéu ; 0-2, m. 60: Lazo; 1-2, m. 91: Naim

Incidencias: Partido de treintaidosavos de final de la Copa del Rey 2025-2026 disputado este jueves por la noche en el estadio de Butarque ante unos dos mil espectadores. De ellos, dos centenares, seguidores del Albacete.