copa del rey de fútbol

1-2: El Albacete Balompié avanza ronda tras ganar en Leganés

Con goles de Dani y Lazo, la escuadra albaceteña superó a los pepineros y solo sufrieron al final con la diana de Naim

0-2: La suerte y el acierto no le acompañan al Albacete frente al líder

El Albacete celebra el triunfo junto a los dos centenares de aficionados desplazados a Leganés
B. Cervantes

Toledo

Pues ya tenemos al tercer equipo de la región en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Se trata de Albacete Balompié, que en esta fría noche de jueves se impuso en Butarque al CD Leganés por 1-2. La escuadra albaceteña se ... suma, de esta manera, al CF Talavera y Deportivo Guadalajara para el sorteo de la siguiente ronda copera a celebrar el próximo martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13.00 horas. Hay que recordar que tanto el CD Toledo como el CD Quintanar del Rey cayeron eliminados en fechas anteriores ante el Sevilla FC y el Elche CF, respectivamente.

