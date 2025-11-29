0-2: La suerte y el acierto no le acompañan al Albacete frente al líder

El Albacete Balompié tuvo una tarde de sábado aciaga frente al actual líder de la clasificación, el Deportivo de La Coruña. El equipo gallego anotó sus dos goles en unos momentos claves de la batalla, minutos 44 y 90., es decir, uno al filo ... del descanso y el otro cuando se entraba ya en el tiempo añadido. También es cierto que el «Alba» no llevó a cabo un buen partido, con muchos errores sobre todo en el apartado ofensivo de lo que se aprovecharon los visitantes para llevarse a Riazor los tres puntos en juego a través de las dianas de Stoichokov y Eddahchouri. Tras esta derrota, la escuadra albaceteña se queda anclada en la antesala de los puestos de dencenso al sumar hasta la fecha una cosecha de tan solo 19 puntos.

El partido en el Belmonte tuvo un inicio eléctrico. De esta manera, pudieron marcar los visitantes en un remate por bajo de Stoichokv que desvió a saque de esquina con apuros Mariño. La réplica albaceteña vino con un remate de Pepe Sánchez que sacó en la línea de gol Germán tras saque de esquina lanzado por Morci. Tras estas dos jugadas ya no hubo momentos de grades agobios para las dos porterías. Hasta que en el fatídico minuto 44 llegó un balón en largo a la espalda de la defensa albaceteña por parte de Mario Soriano que sirvió para que Stoichkov definiera muy bien ante Mariño. Era el 0-1, un gol psicológico, sin duda.

Tras la reanudación, mejoró el Albacete Balompié y pudo alcanzar el empate en el minuto 76 cuando la colegiada del partido señaló penalti de José Ángel sobre Pacheco por una entrada por detrás en el área gallega. Sin embargo, la canaria Marta Huerta de Aza se volvió atrás en su decisión de pena máxima tras revisar la jugada en el VAR ante las protestas generalizadas de los albaceteños. En la recta final del encuentro estaba el Albacete merodeando con insistencia el empate, pero en una contra de cuatro contra uno, Yeremay sirvió en bandeja para que Eddahchouri fusilase a Mariño y dejase la contienda lista para sentencia.

El próximo partido del campeonato para el «Alba» será el lunes día 8 de diciembre visitando al Burgos CF (16.15 horas, por Movistar +). Antes, el próximo jueves, el Albacete Balompié visitará al CD Leganés en un partido de la segunda ronda, que se juega a cita única, de la Copa del Rey de la temporada 2024-2025.

Ficha técnica

Albacete Balompié: Mariño; Lorenzo Aguado (Fran Gámez, m. 76), Vallejo, Pepe Sánchez (Neva, m. 84), Jogo; Valverde (Jefté, m. 76), Riki, Meléndez (Escriche, m. 64); Puertas y Morci (Lazo, m. 64)

Deportivo de La Coruña: Germán; Mella, Loureiro, Barcia, Comas, Quagliata; Patiño (Villares, m. 67), José Ángel (Gragera, m. 83), Mario Soriano (Rubén López, m. 90) (Christian Herrera, m. 90); Yeremay y Stoichkov (Eddahchouri, m. 83)

Árbitro: Marta Huerta de Aza. Comité tinerfeño. Tarjeta amarilla a local Puertas (cumple ciclo) y al visitante Barcia

Goles: 0-1, m. 44: Stoichkov; 0-2, m. 90: Eddahchouri

Incidencias: Partido de la jornada 16 de Segunda división disputado este sábado por la tarde en el estadio Carlos Belmonte ante 10.633 espectadores (cifra oficial)