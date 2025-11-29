Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL-SEGUNDA DIVISIÓN

0-2: La suerte y el acierto no le acompañan al Albacete frente al líder

El Deportivo de La Coruña se lleva la victoria con dos goles en momentos claves

Resultados y clasificación LaLiga EA Sports 2025-2026

0-2: La suerte y el acierto no le acompañan al Albacete frente al líder
ABC

B.CERVANTES

ALBACETE

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Albacete Balompié tuvo una tarde de sábado aciaga frente al actual líder de la clasificación, el Deportivo de La Coruña. El equipo gallego anotó sus dos goles en unos momentos claves de la batalla, minutos 44 y 90., es decir, uno al filo ... del descanso y el otro cuando se entraba ya en el tiempo añadido. También es cierto que el «Alba» no llevó a cabo un buen partido, con muchos errores sobre todo en el apartado ofensivo de lo que se aprovecharon los visitantes para llevarse a Riazor los tres puntos en juego a través de las dianas de Stoichokov y Eddahchouri. Tras esta derrota, la escuadra albaceteña se queda anclada en la antesala de los puestos de dencenso al sumar hasta la fecha una cosecha de tan solo 19 puntos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app