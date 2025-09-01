Abderrahmane Aferdi y Mariola Hernández ganan la Legua Nocturna de Alcabón (Toledo)

La localidad toledana de Alcabón estrenó carrera popular este sábado con la puesta en escena de la primera edición de la Legua Urbana Nocturna, una cita que acabaron con tiempo registrado un total de 128 atletas. Los ganadores fueron Abderrahmane Aferdi y Mariola Hernández. Completaron el podio masculino Asier Méndez y Jorge Cid, mientras que el femenino lo fue con Ana Hernández y Carmen Mendoza.

Por otro lado, Javier Martínez y Aitana Martín se impusieron en la IX Carrera de la Sandía de Velada. También subieron al cajón David Magán, Lehsen Sidahamed, Ana María Del Cerro y Sara Fernández.

En la prueba de los 5 kilómetros ganaron Jacobo Calvo y Ella Martín. Por su parte, Adrián Hadri e Ivette Arranz fueron los vencedores de la XLII Carrera Popular de Mocejón, Trofeo Antonio Ruano. Les acompañaron en el podio Roberto Casanova, Alberto González, Maribel Cedillo y Ronda Saldaña.

Por otro lado, en Cuenca se disputó la cuarta edición de la Carrera Popular La Joya Barroca con triunfos para Andy Morales y Bárbara Moragues. El podio masculino se llenó con Alfonso Martínez, Jesús Ponce, María Jesús Algarra y Ascensión Leal.

Por lo que a las pruebas disputadas este domingo se refiere, Abderrahmane Aferdi y Alicia De la Granja se impusieron en la XXVII Carrera Popular Las Lagunas de Villafranca de los Caballeros. También subieron al cajón Rubén Monreal, Juan Cristóbal Tejero, Arantxa Mayoral y María Jesús Jiménez. Por otro lado, Jesús Ángel Rodríguez y María de los Ángeles Magán cumplieron el pronóstico y vencieron en la XVI Carrera Popular de La Gineta. Completaron el podio Youness Marofit, Antonio Davia, Mari Carmen Risueño y Eva Moreno.

Por su parte, Jesús Manuel Muñoz y Esperanza Parada fueron los ganadores de la Carrera Popular de Aldea del Rey. También subieron al cajón Jesús Barba, Israel Escribano, Luisa García y Dolores Arroyo. En lo referente a la IX Carrera Popular de Saceruela, sus ganadores fueron Santiago Risquez y Maribel García. Les acompañaron en el podio Agustín Sánchez, Juan Jesús Reca, Celsa Flores y Josefa Luengo. Por otro lado, Rubén Monreal y Katherine Tisalena se impusieron en la XXXVI Milla Urbana de Tarancón. También subieron al cajón Francisco José Sevilla, Ander Michelena, Marta Mova y María Nieves Campos.

Por último, este viernes se disputaron dos pruebas. En la V Carrera Nocturna de Burguillos de Toledo ganaron Abderrahmane Aferdi y Marta Maza. Completaron el podio Pedro Vega, Jaime Díaz, Ana Hernández y Alicia De la Granja. Además, Omar Benito y Nuria Olías vencieron en la X Carrera Nocturna de Recas. También subieron al cajón Ángel Ayuso, Pedro José Orozco, Ana Belén Mohíno y Montse Román.