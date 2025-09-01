Suspendidos los partidos de la Selección de Fútbol Sala Femenino en Toledo

La Real Federación Española de Fútbol ha informado este lunes de la cancelación de los dos partidos que la Selección de Fútbol Sala Femenino iba a disputar la próxima semana en el Pabellón Javier Lozano de Toledo dentro de su preparación para el Mundial de Filipinas.

El motivo de la cancelación ha sido los problemas logísticos que han impedido desplazarse al rival, la selección argentina.

Esta cita supondría el regreso de la selección femenina a Toledo, donde disputó los dos primeros partidos de la historia ante Australia y Portugal. La RFEF y el Ayuntamiento trabajan para buscar una nueva fecha para recibir a la tricampeona de Europa.