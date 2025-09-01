Suscribete a
ABC Premium

Suspendidos los partidos de la Selección de Fútbol Sala Femenino en Toledo

El Ayuntamiento asegura que está buscando nuevas fechas, ya que el equipo rival, la selección argentina, no puede viajar para estar en Toledo la próxima semana

La selección española femenina de fútbol sala jugará dos amistosos en Toledo frente a Argentina el 9 y 10 de septiembre

Selección Española de Fútbol Sala Femenino, en la imagen
Selección Española de Fútbol Sala Femenino, en la imagen RFEF

ABC

Toledo

La Real Federación Española de Fútbol ha informado este lunes de la cancelación de los dos partidos que la Selección de Fútbol Sala Femenino iba a disputar la próxima semana en el Pabellón Javier Lozano de Toledo dentro de su preparación para el Mundial de Filipinas.

El motivo de la cancelación ha sido los problemas logísticos que han impedido desplazarse al rival, la selección argentina.

Esta cita supondría el regreso de la selección femenina a Toledo, donde disputó los dos primeros partidos de la historia ante Australia y Portugal. La RFEF y el Ayuntamiento trabajan para buscar una nueva fecha para recibir a la tricampeona de Europa.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app