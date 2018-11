Álvaro Bautista se despide este fin de semana del Mundial de motociclismo tras 16 años El piloto talaverano, campeón en la categoría de 125 centímetros cúbicos en 2006, se pasa ahora a las Superbikes

Con tres años se subió a una moto. Con ocho disputó su primera carrera. Con 17 debutó en el Mundial. Con 22 fue campeón del mundo y ahora con casi, casi 34 (los cumple el próximo miércoles) se despide de Moto GP. Así es el álbum de vida de Álvaro Bautista (Talavera de la Reina, 1984), la eterna sonrisa del deporte de las dos ruedas.

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Valencia, el último de la temporada y el último de Bautista en el Mundial de motociclismo (marcha 12º en el campeonato). El talaverano correrá el próximo año el Mundial de Superbikes a lomos de una Ducati, la misma marca con la que ha competido en Moto GP los dos últimos cursos.

«Superbikes será mi segunda juventud», avisa Bautista, en unas declaraciones realizadas a Radio Marca hace unas semanas. El cambio de campeonato es obligado al desaparecer su actual equipo, dirigido por Jorge Martínez Aspar, y no tener hueco en ningún otro de la parrilla del año que viene. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. El talaverano será uno de los favoritos al título. De lograrlo, se convertiría en el segundo español en conseguirlo (el primero fue Carlos Checa en 2011).

Bautista lleva 16 años ininterrumpidos en el Mundial de motociclismo, prácticamente la mitad de su vida. Debutó en mayo de 2002 en el Gran Premio de Jerez de la Frontera, en la categoría de 125 centímetros cúbicos (ahora llamada Moto3), como piloto invitado. Casualmente, lo hizo corriendo con el Atlético de Madrid, el equipo de sus amores, entonces en Segunda División.

Hasta el 2006 corrió el Mundial de 125 cc, año en el que se proclamó campeón del mundo. Después, en 2008, a punto estuvo de repetir título en la categoría de 250cc, pero se lo impidió el italiano Marco Simoncelli. Desde 2010 ha disputado el Mundial de Moto GP con cuatro marcas distintas: Suzuki, Honda, Aprilia y la actual Ducati. En su currículo aparecen 274 grandes premios (67 en la categoría de 125cc, 49 en la de 250cc y 158 en Moto GP), 16 victorias (ocho en 125cc y otras ocho en 250cc) y 49 podios.

Dejando al margen los fríos números, al piloto talaverano le ha pasado de todo encima de la moto. Momentos malos como la muerte en la pista de su compañero y rival Simoncelli, o como romperse la clavícula y el fémur, pero también buenísimos y hasta inimaginables como cuando su mujer, Grace Barroso, le pidió matrimonio en plena rueda de prensa. Bautista dijo que sí, claro.