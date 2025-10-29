Dani Martín actuará en Toledo el 5 de junio de 2026 y las entradas salen a la venta este jueves

Dani Martín ha anunciado este miércoles que el 5 de junio de 2026 ofrecerá un concierto en Toledo en el Recinto Ferial de la Peraleda a las 22.00 horas.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram, en la que el cantante ... ha colgado el cartel de su gira '25 P*t*s años', en el que se puede ver que las entradas salen a la venta este jueves, 30 de octubre, a las 12.00 horas.

Además, la gira de Martín recalará el próximo 12 de septiembre en Albacete. Los conciertos prometen ser «una celebración de su carrera cantando todos sus éxitos y haciendo un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años: desde su etapa al frente de El canto del loco hasta su presente». La gira del cantante arranca este 2025 el 14 de noviembre en Madrid, donde permanecerá hasta el 20 de diciembre. Dani Martín actuará en la capital los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre y el 12, 13, 19 y 20 de diciembre. Tras estos conciertos, hará un parón hasta el mes de abril de 2026, concretamente hasta el 18 de abril cuando actuará en el Navarra Arena (Pamplona) y el 25 del mismo mes irá hasta Barcelona para mostrar su espectáculo en el Palau Sant Jordi. Posteriormente, en el mes de mayo, el cantante viajará hasta Valencia (9 de mayo), A Coruña (16 de mayo), Zaragoza (23 de mayo) y Palma de Mallorca (30 de mayo). Ya en junio, la gira '25 P*t*s años' se trasladará a Valladolid (6 de junio), Sevilla (12 junio), Fuengirola (13 de junio) y Alicante (27 de junio). De cara al verano, Dani Martín retomará los conciertos el 24 y 25 de julio en Santander y Gijón, respectivamente, y en septiembre acudirá a Granada (5), Albacete (12) y Murcia (26). La gira concluirá el 3 de octubre de 2026 en Bilbao.

