Suscribete a
ABC Premium
Directo
Llegan las primeras familias de las víctimas al funeral de la dana

Dani Martín actuará en Toledo el 5 de junio de 2026 y las entradas salen a la venta este jueves

El recital en el Recinto Ferial de la Peraleda será parte de su gira '25 P*t*s años' que celebra un cuarto de siglo de trayectoria musical del artista madrileño

Dani Martín: «Estoy harto de la música de moda, estamos todos cansados de que todo suene igual pero me ha tocado decirlo a mí»

Dani Martín
Dani Martín tania siera

Europa Press

Toledo

Dani Martín ha anunciado este miércoles que el 5 de junio de 2026 ofrecerá un concierto en Toledo en el Recinto Ferial de la Peraleda a las 22.00 horas.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram, en la que el cantante ... ha colgado el cartel de su gira '25 P*t*s años', en el que se puede ver que las entradas salen a la venta este jueves, 30 de octubre, a las 12.00 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app