La cofradía de la Santa Caridad llama a intensificar la solidaridad en Navidad por el repunte de la vulnerabilidad en Castilla-La Mancha

Esta Hermandad toledana respalda el belén solidario del Colegio de Aparejadores en favor del Proyecto Mater de Cáritas y alerta de que el Informe Foessa refleja una realidad de exclusión que «tiene rostro» en miles de familias

La exclusión social afecta al 20% de la población de Castilla-La Mancha: vivienda y empleo en el epicentro de la desigualdad

El belén, elaborado a tamaño natural, ha sido tejido a ganchillo por la Asociación de Mujeres 'Tejiendo Toledo'
F.F.

Toledo

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo volvió a convertirse en un punto de encuentro para la solidaridad con la inauguración del belén 'Un Belén Hecho Vida'. La iniciativa, destinada a apoyar el Proyecto Mater ... de Cáritas Diocesana de Toledo, abrió sus puertas con la presencia de la Cofradía de la Santa Caridad, representada por su mayordomo de finados, Fernando Redondo, que quiso mostrar el respaldo directo de la institución a esta propuesta que une tradición, creatividad y compromiso con las personas más vulnerables.

Descarga la app