La cofradía de la Santa Caridad llama a intensificar la solidaridad en Navidad por el repunte de la vulnerabilidad en Castilla-La Mancha

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo volvió a convertirse en un punto de encuentro para la solidaridad con la inauguración del belén 'Un Belén Hecho Vida'. La iniciativa, destinada a apoyar el Proyecto Mater ... de Cáritas Diocesana de Toledo, abrió sus puertas con la presencia de la Cofradía de la Santa Caridad, representada por su mayordomo de finados, Fernando Redondo, que quiso mostrar el respaldo directo de la institución a esta propuesta que une tradición, creatividad y compromiso con las personas más vulnerables.

El belén, elaborado a tamaño natural y tejido a ganchillo por 42 mujeres de la Asociación de Mujeres Tejiendo Toledo, podrá visitarse hasta el 5 de enero, todos los días de 11 a 14 horas y de 17 a 2o horas. Los centros educativos y parroquias que deseen realizar visitas en grupo podrán concertarlas a través de Cáritas Diocesana de Toledo llamando al 925 22 46 00. La entrada tiene un donativo simbólico de 1 euro, que permite además participar en el sorteo de varios lotes de material escolar.

El belén fue bendecido por José Luis Martín Fernández Marcote, delegado episcopal de Cáritas diocesana y al acto de inauguración asistieron el presidente del Colegios de Aparejadores, Javier Jiménez, el director de Cáritas Diocesana, José Luis González, la secretaria general de Cáritas, Mónica Moreno, los concejales de Cultura y Promoción Económica y Empleo, Ana Pérez y Juan Marín, respectivamente y el mayordomo de finados de la Cofradía de la Santa Caridad, Fernando Redondo y la responsable del Proyecto Mater, Teresa Sánchez.

El presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, Javier Jiménez, destacaba en la inauguración «la profunda dimensión humana de este belén, que une creatividad, tradición y solidaridad«. «Para nuestro Colegio es un honor abrir, un año más, nuestras puertas a una iniciativa que demuestra cómo el compromiso social puede tejerse, literalmente, con las manos y con el corazón de tantas mujeres», aseguraba.

Por su parte, la responsable de Proyecto Mater, Teresa Sánchez, dio las gracias al Colegio por esta iniciativa, a la Asociación de Mujeres 'Tejiendo Toledo' por «hacerlo fácil» y al arzobispo, Francisco Cerro, «por permitir que podamos exponerlo en esta sala de exposiciones».

Informe Foessa

Su apertura llega en un contexto marcado por el incremento de la fragilidad social en Castilla-La Mancha, tal y como recoge el Informe Foessa 2025, que sitúa a casi un 30% de la población en situación de vulnerabilidad y advierte de que uno de cada seis hogares afronta graves dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la vivienda o los suministros.

En ese marco, la presencia de la Cofradía de la Santa Caridad adquiere un valor plenamente simbólico. Fundada en 1085 y considerada la cofradía más antigua de España, «mantiene vigente una misión que atraviesa los siglos y que sigue centrada en el servicio a los pobres, en la ayuda como deber moral y en una concepción de la caridad directamente vinculada al Evangelio«.

Fernando Redondo subraya la necesidad de reforzar los gestos de compromiso durante estas fechas y recuerda que la «Navidad es siempre una llamada a la ternura de Dios, pero este año es también una urgencia ética«. »Miles de familias en Castilla-La Mancha están atravesando situaciones de enorme fragilidad. El Informe Foessa 2025 nos recuerda que la exclusión no es una estadística, sino el rostro de personas concretas. Por eso, desde la Cofradía de la Santa Caridad invitamos a todos los toledanos a intensificar la solidaridad, porque cada gesto cuenta y cada ayuda transforma vidas», señala Redondo.

El mayordomo de finados insiste en que la misión de la institución «se mantiene viva en la medida en que permanece cerca de quienes más sufren». Recuerda que «la Santa Caridad nació para servir a los pobres, a los olvidados, a quienes no tenían quien velara por ellos«. »Poe eso, hoy, más de nueve siglos después, esa misión sigue intacta. Por eso nos sumamos de nuevo a la Campaña de Navidad de Cáritas, porque la caridad no es un complemento, sino la identidad más profunda de la Iglesia», señala Redondo.

«Creatividad puesta al servicio del bien común»

La Cofradía subraya que la Campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de Toledo constituye este año una oportunidad para «movilizar a la ciudadanía con gestos concretos» que pueden materializarse en donativos, entrega de alimentos, colaboración económica con Cáritas, consumo responsable y participación en las iniciativas solidarias que se desarrollan en parroquias, cofradías y comunidades cristianas. La apertura del belén en el Colegio de Aparejadores, indica la institución, refuerza además el «valor del trabajo comunitario y de la creatividad puesta al servicio del bien común», al tiempo que muestra la capacidad de Toledo para convertir la tradición en un auténtico motor de esperanza.

La Cofradía de la Santa Caridad concluye que la Navidad no puede quedar reducida a un «sentimiento puntual» y que debe traducirse en un «compromiso sostenido con quienes viven situaciones de sufrimiento, exclusión o precariedad». En este sentido, Redondo afirma que la auténtica razón de ser de estas fechas se halla en «hacer vida la caridad y en transformar los buenos deseos en acciones que acompañen y dignifiquen a las personas más vulnerables«.

El belén puede visitarse en la sala de exposiciones del Colegio de Aparejadores en la calle Venancio González

El mayordomo de finados advierte de que el Informe Foessa 2025 constituye un recordatorio que la sociedad no puede obviar puesto que señala que la desigualdad se agrava, que la exclusión se intensifica y que miles de familias se encuentran atrapadas en una espiral de pobreza que ya es estructural. «Este diagnóstico interpela a instituciones públicas, entidades sociales, empresas, parroquias, cofradías y ciudadanía, y defiende que la respuesta debe ser conjunta, valiente y perseverante», subraya Redondo, que recuerda que «la caridad es amor en acción, compromiso activo y justicia social, así como una mirada capaz de reconocer en cada persona la dignidad que merece».

Por último, el mayordomo de finados invita a que esta Navidad sea un tiempo de «cercanía real, de generosidad concreta y de esperanza compartida« y concluye que sólo así «la Navidad será auténtica, y sólo así la luz del Pesebre iluminará de verdad a quienes más necesitan ser abrazados por la ternura de Dios».