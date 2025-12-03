La exclusión social afecta al 20% de la población de Castilla-La Mancha: vivienda y empleo en el epicentro de la desigualdad

Cáritas y Fundación Foessa han presentado este miércoles en Toledo el IXInforme sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha, un estudio que concluye que la exclusión social afecta al 20% de la población de la región, con la vivienda y ... el empleo en el epicentro de la desigualdad.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; la presidenta de Cáritas Castilla-La Mancha, Rosa García, y la técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), Marina Sánchez.

La exclusión social ya afecta a 428.000 personas en Castilla-La Mancha, una de cada cinco personas sufren exclusión social, a pesar de que se ha producido una mejora significativa con respecto a 2021. «En comparación con el año 2018, se aprecia que ha mejorado la dimensión del empleo, hay menos personas afectadas en el ámbito laboral, pero la recuperación del trabajo no se traduce en una reducción de la exclusión social, y la vivienda se mantiene como un elemento clave que condiciona la vida en la región, aquí reside la gran paradoja castellanomanchega«, ha apuntado Marina Sánchez.

Aunque entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha incrementado en un 11,7% en la región, «el bolsillo no lo nota» por el estancamiento de los salarios, así como el precio de la vivienda y la precariedad laboral, que hacen que «trabajar ya no garantice la inclusión social», ha añadido la técnico de Foessa. El sueldo medio creció un 14% entre 2018 y 2023, sin embargo los salarios reales se han reducido en un 3,6%.

Además del empleo, la vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad, pues el 22% de al población está afectada por algún rasgo de exclusión residencial. Los precios, tanto de compra como de alquiler, crecen más rápido que los ingresos. En Castilla-La Mancha el 47% de las personas que viven en régimen de alquiler están en riesgo de pobreza, y el mayor incremento se registró en Toledo (29,4%), seguido de Guadalajara (28%).

En 2024 casi un 30% de la población de la región está en riesgo de pobreza, más de 570.000 personas, y a pesar de las mejoras económicas globales o los esfuerzos personales, una de cada cuatro familias no logra salir de la situación de pobreza.

El informe señala un hallazgo relevante. Cuatro años después de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) amplía cobertura en Castilla-La Mancha, pues entre 2021 y 2024 el número de hogares beneficiarios se han multiplicado por 2,3. Sin embargo, el IMV solo llega al 51% de las personas en pobreza severa. Y la brecha no es solo administrativa, sino informativa, ya que el 64% de estos hogares no han oído hablar de este ingreso.

