Castilla-La Mancha se sitúa a la cola nacional en Rentas Mínimas de Inserción

Solo el 0,1% de las personas en situación de pobreza reciben ayuda, la cobertura de estas rentas en Castilla-La Mancha ha sufrido una caída del gasto estimada en un 88,2% entre los años 2020 y 2024

Un 34,2% de ciudadanos está en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha, que está entre las primeras de España

Cola en Toledo para recoger alimentos en la sede de la ONG Socorro de los Pobres ABC

Javier Guayerbas

Toledo

En Castilla-La Mancha, las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) no están cumpliendo su función de alivio para las personas más vulnerables. A pesar de que la región presenta una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 34,2% en 2024, una ... de las más altas del país, la cobertura de estas ayudas es de las más bajas a nivel nacional. Solo el 0,1% de la población bajo el umbral de la pobreza en Castilla-La Mancha recibe alguna ayuda de, es decir, una cuantía variable según la unidad familiar para personas sin recursos que necesitan cubrir necesidades básicas y facilitar su integración social y laboral.

