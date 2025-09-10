Cinco siglos de historia y devoción acompañan la procesión de la Virgen de la Luz en Almonacid (Guadalajara)

Almonacid de Zorita volvió a mostrar ayer su respeto y devoción a la Virgen de la Luz, patrona de la villa, en una jornada que cada año marca el calendario festivo y sentimental de los almonacileños. El 8 de septiembre, fiesta grande en honor a la patrona, reunió a vecinos y visitantes en unos actos que combinan tradición, religiosidad e historia.

La mañana comenzó con la misa mayor en la Ermita de la Virgen de la Luz, donde la imagen presidía el altar, engalanada por las camareras y camareros de su Hermandad. El adorno floral, a cargo del restaurador Sergio Mínguez, combinó lirios, proteas y anturios en un montaje natural y voluminoso, recuperando además la tradición del arco de flores y los ramilletes en manos de los ángeles. «El pueblo quiere ver a su patrona resplandeciente», explicó Mínguez. La misa fue oficiada por el párroco Antonio Delgado y acompañada por la Rondalla de Almonacid.

Por la tarde, a las ocho, la Virgen recorrió en procesión las calles del pueblo, sobre la carroza donada en 1974. Vestía un manto bordado en oro de los años 70, con el escudo de la villa, y portaba una corona restaurada recientemente. Esta imagen procesionó por segunda vez tras su reaparición en 2023, con joyas y ofrendas históricas, como el broche de la condesa o el rosario de plata. Este año, además, llevaba una azucena blanca por el jubileo de la Esperanza.

La Hermandad de la Virgen de la Luz, fundada oficialmente en 1848 (aunque la devoción se remonta al siglo XVI), atraviesa una etapa de vitalidad, con más de doscientos hermanos y creciente participación juvenil. Se mantiene la tradición de inscribir a los recién nacidos, garantizando el relevo generacional. Los cargos actuales son:

Mayordomos: Eva Parra, Sergio Mínguez, Alejandra Pérez y Sandra Roldán

Hermano mayor: Javier García Toledano

Secretario: Ian Parra

Tesorera: Marisol Fernández

Uno de los proyectos clave es la restauración progresiva de los mantos de la Virgen, unos treinta en total. El plan contempla restaurar uno por año, con iniciativas solidarias como la venta de caridades. El manto más antiguo, de 1823, bordado en oro y plata, fue restaurado recientemente y volvió a lucirse. Esta prenda vistió la primera imagen de la Virgen, llegada en 1530 y destruida durante la Guerra Civil, conservada gracias a la custodia de las camareras.

La procesión fue acompañada por la Banda de Música de Pastrana, dirigida por Pascual Suñer, entre cánticos, vivas y rezos. La devoción se nutre de historia y leyendas como la protección en epidemias o el 'pajarico de la Virgen', que limpiaba milagrosamente su hornacina en siglos pasados.

Mirando al futuro, la Hermandad se plantea la coronación canónica de la Virgen de la Luz en 2030, al cumplirse el 500 aniversario de su llegada. Este proceso, que exige preparación espiritual y obras de caridad, es visto como una oportunidad para fortalecer la fe y el compromiso social de la comunidad.

Un año más, Almonacid de Zorita se iluminó con la fe y la emoción hacia su patrona, en presencia de autoridades locales, vecinos y representantes de pueblos hermanos, encabezados por el alcalde José Miguel López.