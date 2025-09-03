Choque político en Guadalajara por los contratos de los encierros de las Ferias y Fiestas

El Gobierno municipal de Guadalajara, encabezado por Ana Guarinos, ha remitido a sus servicios jurídicos el estudio del inicio de acciones judiciales tras las acusaciones vertidas por el concejal socialista Juan Flores, que denunciaba «sobrecostes injustificados» en los nuevos encierros de las Ferias y Fiestas y apuntaba a una posible vinculación con empresas relacionadas con la trama 'Púnica'.

El concejal de Fiestas, Santiago López Pomeda, ha respondido en una comparecencia de prensa refutando de manera tajante estas acusaciones. «Es completamente falso y mentira que los contratos se han adjudicado a dedo», ha remarcado, defendiendo que todos los procedimientos se han realizado mediante licitación pública y abierta.

López Pomeda ha asegurado que el Consistorio ha puesto este asunto en manos de la asesoría jurídica para que «se realice el estudio correspondiente y se inicien, si es preciso, todas las acciones judiciales por la vía penal o por la vía que corresponda contra estas declaraciones». Al mismo tiempo, ha reclamado a Flores que rectifique y, en caso contrario, ha exigido su dimisión inmediata.

El edil de Fiestas ha insistido en que la empresa contratada desde 2022 para la gestión integral de los espectáculos taurinos no realiza el montaje de infraestructuras ni de nuevas estructuras, y que todas las compañías implicadas cuentan con informes jurídicos y de intervención favorables. «He de decir que tampoco se contrata al señor Emilio Esteban a título personal, sino que él está dentro de una sociedad que nada tiene que ver exactamente con ese caso», ha señalado, aludiendo a la mención del PSOE sobre la 'Púnica'.

En este sentido, López Pomeda ha lamentado que las acusaciones socialistas «dañan no solo la imagen del Ayuntamiento, sino también la de los funcionarios y técnicos municipales», y ha dejado entrever que el trasfondo político de esta polémica coincide con la cercanía de las Ferias y Fiestas.

Flores no rectifica

Tras la comparecencia del edil de Festejos, el concejal socialista Juan Flores ha salido al paso asegurando que no piensa rectificar. «No va a haber ninguna rectificación porque no hay nada que rectificar. Nosotros lo único que hemos hecho es exponer una serie de datos objetivos públicos para quien los quiera consultar y pedir explicaciones», ha defendido.

Flores sostiene que la controversia se centra en la adjudicación de un contrato de asesoría técnica. A su juicio, aunque el contrato pueda ser legal, se trata de una adjudicación «directa» sin un proceso de contratación abierto. «Puede que al señor concejal no le guste que se diga adjudicación a dedo, quizá prefiere que se diga adjudicación directa y sin un trámite de contratación abierto y es lo que hay con esa asesoría técnica. No hay ningún tipo de duda», ha argumentado.

El edil socialista ha reiterado que no cuestiona la legalidad del contrato, sino su necesidad. «Lo que más nos importa es el porqué a él, cuál es la justificación de ese contrato de una asesoría técnica, que no tiene mucho sentido», ha insistido, recordando que ya existe una empresa encargada de la gestión integral de los encierros y cuyo contrato se ha incrementado en unos 50.000 euros.

Preguntado por la referencia a la trama 'Púnica', Flores ha aclarado que no ha afirmado que nadie estuviera «imputado» o «condenado». «Se exponen en el contexto de conocer quién es esta persona y quién es este adjudicatario. Esto no es algo que se invente este concejal», ha recalcado.

«Dicen que dañamos la imagen de la ciudad. Bien, pues yo creo que lo que daña la imagen de la ciudad es no saber cómo se utiliza nuestro dinero público, el por qué, la opacidad, la falta de transparencia. Eso sí que mina nuestra imagen y la imagen de nuestra democracia local», ha concluido, defendiendo la actuación de su grupo municipal.