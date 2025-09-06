Jóvenes del toreo se dan cita en Pareja en el certamen 'Guadalajara busca torero'

Después de un largo preludio en el que el municipio de Pareja en Guadalajara ha disfrutado de las fiestas patronales de Cereceda y Casasana, además de las jornadas previas repletas de juegos, actividades infantiles y competiciones deportivas, la villa alcarreña vive ahora los días grandes de sus fiestas en honor a la Virgen de los Remedios.

El programa de fiestas de este año, como informaba en nota de prensa, «elaborado con cariño desde el Ayuntamiento y coordinado por la concejala de Festejos, María Tierraseca, mantiene el equilibrio entre tradición y diversión«.

«Es difícil destacar un acto por encima de otro, porque las fiestas son el resultado de las costumbres y de la devoción que nos han transmitido nuestros mayores. En el saludo del programa recuerdo una crónica del año 1901, recogida por el historiador Tomás Gismera, donde ya se hablaba de los festejos taurinos, los bailes, el juego de pelota en el trinquete y, sobre todo, de la fe por nuestra patrona. Es emocionante comprobar cómo, 124 años después, seguimos viviendo nuestras fiestas con el mismo espíritu«, señala el alcalde, Javier del Río.

El pregón en la noche del viernes «tuvo un marcado carácter de hermandad y agradecimiento. La Asociación Cultural Andaluza de Aldaya (Valencia) fue la encargada de abrir oficialmente las fiestas, en reconocimiento al vínculo que une a ambos pueblos desde las inundaciones causadas por la dana, cuando los vecinos de Pareja enviaron dos toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a la localidad valenciana«, indicaban desde el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El alcalde presentó a las pregoneras, de quienes destacó «que saben como nadie lo que significa ayudar a quienes más lo necesitan». Del Río recordó los más de 2.000 kilos de alimentos y productos recogidos en Pareja para colaborar con el municipio de Aldaya tras la dana. «Nuestras pregoneras, como tantas y tantas personas de aquella querida tierra, han sabido luchar frente a las adversidades, levantarse, reponerse, mirar hacia adelante y tender la mano a los demás. Son un verdadero ejemplo de superación«.

Las fiestas de Pareja en Guadalajara se prolongarán hasta el 9 de septiembre, martes ABC

En su intervención, la presidenta de la asociación, Rocío Gabriela Gómez, y la vicepresidenta, Cristina Martínez, emocionaron a los parejanos con unas palabras cargadas de sentimiento. «Cuando recordamos aquellos días tan difíciles de la dana, nos vienen a la memoria momentos de incertidumbre y dolor… pero también gestos de solidaridad que jamás olvidaremos. En medio de la tormenta, apareció la luz de vuestra gente. Vuestro alcalde, junto con vecinos y vecinas, no dudaron en venir hasta nuestro pueblo con lo más necesario, con ayuda sincera y desinteresada«, indicaron.

En el mismo acto del pregón fueron presentadas las majas de las fiestas de Pareja 2025. Las majas infantiles de este año son Bruna Tierraseca, Jimena González y Lluvia González, mientras que en la categoría juvenil son Lucía Alonso, Marta Alonso, Nerea Gil y Valeria Carrasco.

Numerosas actividades

El programa festivo, que se prolongará hasta el martes, 9 de septiembre, está repleto de propuestas para todos los públicos. En el capítulo taurino, la tarde de este sábado 6 de septiembre será especialmente destacada con el certamen 'Guadalajara Busca Torero', que reunirá a jóvenes promesas del toreo. Entre ellas destaca la presencia del hijo del reconocido matador, oriundo de Pareja, Sánchez Vara, «cuya actuación en Pareja ha generado gran expectación entre los aficionados», han informado desde el Ayuntamiento.

Otros momentos señalados de los próximos días incluyen la misa mayor y la solemne procesión en honor a la Virgen de los Remedios, el lunes 8, la paella solidaria del domingo cuyos beneficios se destinarán a la Fundación NIPACE, y el concurso nacional de recortes.