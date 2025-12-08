Los bomberos de Toledo rescatan a un escalador en la zona de la ermita de la Cabeza tras sufrir un mareo

Un hombre de 40 años, J. B. P., fue rescatado por los bomberos de Toledo tras sufrir un mareo y perder la consciencia mientras escalaba en la zona de la ermita de la Cabeza, en Toledo, según ha informado a ABC el servicio de ... Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se produjo sobre las 16:30 de este domingo, cuando el escalador se desvaneció y dejó el ejercicio en la mitad de recorrido. Este sector, a orillas del río Tajo, es uno de los más frecuentados últimamente en la ciudad para practicar escalada deportiva.

Los bomberos del Ayuntamiento de Toledo realizaron el porteo del deportista hasta donde puso ser atendido por los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha, y fue evacuado posteriormente en una UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo, detallaron las mismas fuentes.