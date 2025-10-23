Suscribete a
Los bomberos de Toledo rescatan a dos pescadores atrapados en el Tajo por la repentina subida del caudal

Los hechos ocurrieron el martes alrededor de las seis de la tarde en el Camino de las Lavanderas. Ambos hombres quedaron aislados sobre un tronco en mitad del cauce, sin poder regresar a la orilla por la fuerza de la corriente

El rescate se realizó con cuerdas y chalecos
Fernando Franco

Toledo

Los bomberos de Toledo rescataron este martes por la tarde a dos pescadores que habían quedado atrapados en mitad del río Tajo, en la zona del Camino de las Lavanderas. Según informaron los servicios de emergencia, el aviso llegó poco después de las seis de ... la tarde, alertando de que dos varones se encontraban subidos a un tronco en el centro del cauce, incapaces de regresar a la orilla por la velocidad e intensidad del agua.

