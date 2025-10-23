Los bomberos de Toledo rescatan a dos pescadores atrapados en el Tajo por la repentina subida del caudal

Los bomberos de Toledo rescataron este martes por la tarde a dos pescadores que habían quedado atrapados en mitad del río Tajo, en la zona del Camino de las Lavanderas. Según informaron los servicios de emergencia, el aviso llegó poco después de las seis de ... la tarde, alertando de que dos varones se encontraban subidos a un tronco en el centro del cauce, incapaces de regresar a la orilla por la velocidad e intensidad del agua.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varios indicativos de la Policía Nacional, que localizaron a los dos hombres y confirmaron que la corriente impedía cualquier intento de salida.

Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y activaron un dispositivo de rescate en coordinación con el parque de bomberos de Toledo. Mientras llegaban los efectivos del cuerpo municipal, los policías prepararon el kit acuático de intervención ante la posibilidad de tener que actuar de urgencia si las circunstancias empeoraban.

A su llegada, los bomberos desplegaron el operativo y, tras valorar el punto de acceso más seguro, procedieron al rescate de ambos pescadores. Los hombres fueron asegurados con chalecos y rescatados mediante una cuerda de seguridad, una maniobra que permitió su extracción sin que se registraran daños personales.

Los bomberos en su cuenta de Instagram recuerdan que el Tajo sufre variaciones de caudal dependiendo del agua liberada por las presas aguas arriba y piden precaución porque se pueden producir crecidas inesperadas.