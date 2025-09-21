El barrio de Buenavista de Toledo se tiñe de solidaridad en apoyo a Sagratea

El barrio de Buenavista ha vivido este domingo una jornada solidaria llena de creatividad, música y compromiso social en apoyo a la Asociación Sagratea, entidad que trabaja en la defensa y promoción de los derechos de las personas autistas y con otros trastornos del neurodesarrollo, apostando por la inclusión, la equidad y la convivencia.

La cita congregó a numerosos vecinos en el Parque de Nara, donde se desarrolló una programación variada que incluyó talleres creativos, pintacaras y un corte solidario impulsado por el voluntariado de SAGRATEA y el equipo de Las Manitas de Azu. Además, varias peluquerías del barrio —Alexei Peluqueros, Peluquería Elisabeth, Elia Belijar y Aleix de Belmad— se sumaron a la causa ofreciendo cortes de pelo solidarios cuya recaudación se destinó íntegramente a la asociación.

La Asociación de Vecinos de Buenavista desempeñó un papel esencial en la organización, aportando un ambiente festivo con una gran paella vecinal y música en directo que animó toda la jornada. El clima de colaboración y alegría evidenció la fuerza de la comunidad cuando se une por una causa común.

El evento fue un éxito tanto en la recaudación como en la visibilización de la labor de SAGRATEA, consolidándola como referente en la inclusión y apoyo a familias neurodivergentes en Toledo.

La asociación expresó su agradecimiento a todas las personas, entidades y comercios implicados en este día inolvidable, subrayando que iniciativas como esta muestran cómo la empatía, la acción colectiva y la cultura pueden ir de la mano para transformar realidades.

