Donantes de médula ósea en Castilla-La Mancha: de los 1.500 inscritos hasta agosto de este año, 593 son de la provincia de Toledo

UMEdula ha llegado por segundo año consecutivo a la plaza de Zocodover de Toledo. Desde las 10:00 y hasta las 20:00 horas, en intervalos de 30 minutos, van pasando equipos hasta un máximo de 50 personas pedaleando en bicicleta estática por una buena causa, concienciar a la población de la importancia de donar médula ósea, una iniciativa promovida por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Este evento solidario «nació en la UME a raíz de un caso cercano que tuvimos, un compañero con leucemia y nos sensibilizamos bastante y decidimos actuar para promover al donación», ha manifestado el capitán de la UME, Germán Serrano, y ha añadido que en 2024 en Toledo el pedaleo solidario tuvo muy buena acogida con unas 350 donaciones, mientras que en Madrid fueron 210.

De los 1.500 inscritos como donantes de médula ósea en Castilla-La Mancha, de enero a agosto de este año, 593 son de al provincia de Toledo, según ha destacado el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, que ha participado en una de las sesiones de 30 minutos.

«España, Castilla La Mancha y la provincia de Toledo, somos un referente de solidaridad. De hecho, estamos a la cabeza en donaciones y en en trasplantes», ha indicado Gutiérrez.

«Como Gobierno estamos agradecidos a la UME y por supuesto reconocemos a esos miles de personas solidarias que han querido inscribirse en ese en ese registro de donantes y animamos a quienes aún no lo son para que se inscriban, porque esto significa donar vida y darle una nueva oportunidad a alguien que necesita de esa donación para para seguir viviendo de una manera plena», ha concluido.

Gran participación desde primera hora de la mañana de sete miércoles abc

La directora general de Humanización de la Consejería de Sanidad, Maite Marín, ha agradecido la presencia de la UME en la maratón de donaciones y ha confirmado que Castilla-La Mancha tiene registradas más de 23.000 personas que son potenciales donantes de médula ósea. También ha dado las gracias a los donantes, a la unidad de coordinación de trasplantes «que mantienen vivo este espíritu y esta colaboración con la red internacional».

Según ha explicado, «es muy importante donar porque hoy por hoy la donación de médula es uno de los de los tratamientos de mayor éxito en muchas de las patologías, algunas de cáncer y otras patologías diferentes y y ha resultado ser de enorme utilidad, el número de de personas que viven gracias a una donación es inmenso».

Toda persona sana entre 18 y 40 años puede inscribirse en el registro. Se pide esta edad porque se está demostrado también que es determinante a la hora de encontrar compatibilidad con con donaciones. Para conocer si un donante es compatible con un enfermo se realiza un análisis de sangre o de saliva, cuyos resultados se guardan en un registro español (REDMO) para encontrarlo en caso de necesidad.

El delegado de la Junta en Toledo también ha participado ene l evento solidario JCCM

Las células madre pueden obtenerse de la médula ósea, de la sangre circulante (o sangre periférica) y de la sangre que contiene el cordón umbilical en el momento del parto. Por ello, los trasplantes pueden ser de médula ósea de sangre periférica o de sangre de cordón y, cuando se habla del trasplante en general, se emplea el término trasplante de progenitores hematopoyéticos.

La información relacionada con la donación de médula puede encontrarse en el enlace https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/donantes/donantes-de-medula-osea-en-castilla-la-mancha, que contiene la Guía del donante, las preguntas más frecuentes en relación con el proceso, así como la solicitud y el modelo de consentimiento informado.