Entre deporte y solidaridad: así ha celebrado Down Toledo el X aniversario de su cross y paseo solidarios

Down Toledo ha celebrando este domingo el décimo año de su Cross y Paseo Solidario en el parque de Safont, un jornada festiva y de reivindicación que coincide también con la conmemoración de los 35 años de esta asociación. Una cita que es ya considerada una tradición y que, como es habitual, recorre la senda ecológica del río Tajo a su paso por la ciudad. Cientos de personas han participado en la marcha por la senda ecológica del Tajo: mayores, jóvenes, familias con niños en carrito, ciclistas, e incluso personajes de 'La Guerra de las Galaxias', con Darth Vader y varios caballeros galácticos animando la jornada. Todos han participado en la marcha que se ha celebrado en una preciosa mañana de otoño con la que ha amanecido Toledo después de días de intenso calor.

Han sido más de 300 inscritos los que se ha sumado a este evento que también contó con la presencia de representantes municipales, como el concejal de Deportes, Rubén Lozano; el de Educación, Daniel Morcillo; la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz; y los concejales Teo García, Ana Abellán y Laura Villacañas. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, gran aficionado al deporte, ha asistido a las carreras de primera hora y ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión y la colaboración con entidades sociales. «Una sociedad no será plena mientras haya personas que no puedan ejercer libremente sus derechos. Tenemos la obligación de ir de la mano de asociaciones como Down Toledo, que llegan allí donde las instituciones no alcanzan», ha afirmado.

«Es una mañana extraordinaria para hacer deporte y, sobre todo, para colaborar con Down Toledo, una de las entidades decanas en el apoyo a quienes lo tienen más difícil», ha añadido Velázquez, quien recordó que el Consistorio mantiene varias líneas de colaboración con la asociación y que se busca «seguir creciendo, impulsar nuevas iniciativas y generar más espacios de convivencia que permitan construir una sociedad mejor».

Por su parte, la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar, subrayó que el Cross y Paseo Solidario combina celebración y reivindicación: «Este evento también sirve para reivindicar la visibilidad, la normalidad y, sobre todo, la inclusión. Queremos que la sociedad vea cómo nuestras familias avanzan en un mundo que va muy deprisa y en el que muchas veces no se mira a los demás». «Deseamos que este día sea una celebración bonita que ayude a concienciar y a avanzar. La solidaridad es fundamental porque nos hace mejores y nos permite ayudar a los demás», ha concluido Escobar.

La jornada, que ha terminado en Safont con la música del Dj Carlos López, se ha desarrollado con éxito a lo largo de la senda ecológica del río Tajo, consolidando el evento como una tradición toledana que combina deporte, ocio y reivindicación social.