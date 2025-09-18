El Ayuntamiento de Toledo ultima la aprobación inicial del puente entre Azucaica y el Polígono tras rechazar todas las alegaciones

El Ayuntamiento de Toledo se decanta por la alternativa de trazado 1 para construir el vial que unirá de forma directa los barrios de Azucaica y Santa María de Benquerencia

El Ayuntamiento de Toledo llevará la próxima semana al Pleno municipal la aprobación inicial del Plan Especial de Infraestructuras del vial de conexión directa entre Azucaica y el Polígono de Santa María de Benquerencia, después de que el informe de los técnicos de urbanismo proponga rechazar las seis alegaciones presentadas en el periodo de información pública.

El documento, que será examinado el lunes por la Comisión de Planeamiento, defiende que la actuación, que supondrá una inversión que rondará los 15 millones de euros, responde al «interés general del municipio y persigue una mejora sustancial de la movilidad urbana«.

En este sentido recuerda que el nuevo vial permitirá descongestionar la autovía A-42 y la carretera TO-23, canalizando el tráfico urbano desde Azucaica hacia el Polígono y segregando los flujos locales de las circulaciones de larga distancia. Por último añade que la nueva infraestructura vial incluye un carril lateral para tránsito peatonal y movilidad sostenible.

Alegaciones de particulares y La Candelaria

Las alegaciones presentadas por cinco particulares, entre ellos los titulares de los terrenos que se van a expropiar, y la Asociación de Vecinos de 'La Candelaria' del barrio Azucaica coincidieron en advertir del «impacto económico» que la actuación tendrá para los propietarios de parcelas, «algunas de las cuales podrían quedar inutilizadas». Los escritos también alertan sobre el carácter inundable de la vega.

Otro de los argumentos para alegar en contra del puente es la «falta de necesidad del vial», recordando que Azucaica ya dispone de accesos suficientes desde la construcción de la autopista Madrid-Toledo. También argumentan que la A-40 ya contempla otro puente sobre el Tajo por lo que entienden que debería haber más coordinación entre las administraciones. En el plano social, la asociación vecinal pide garantías de que la financiación de la obra no se traduzca en subidas de impuestos para los toledanos.

El informe municipal rebate estos argumentos subrayando que el vial servirá a gran parte de la ciudad y que su coste se ligará al futuro Plan de Ordenación Municipal (POM), sin repercutir directamente en los vecinos. «Al integrarse dentro del sistema general de comunicaciones prestará servicio a gran parte del municipio de Toledo, por lo que su financiación se adscribirá al desarrollo urbanístico del futuro plan de ordenación municipal, de forma que se garantice un desarrollo urbano ordenado, cohesionado y sostenible del municipio«, explica una de las contestación a las alegaciones que se repite en casi todas ellas.

Con respecto al duplicidad de puentes, la contestación de la jefa de Planeamiento pasa por advertir que «la construcción de otras infraestructuras viarias en la zona responde a criterios técnicos diferentes: de canalización de distintos tipos de tráfico (urbano e interurbano), de conexión de tipologías de vías (en un caso como calle y en otro como carretera) y de cohesión territorial, municipal (entre barrios de la ciudad), o supramunicipal«.

En el ámbito medioambiental, el dictamen recuerda que la Dirección General de Calidad Ambiental resolvió que el plan «no tiene efectos significativos en el medio ambiente», siempre que se cumplan las medidas correctoras y de seguimiento establecidas. Además, los técnicos subrayan que el proyecto de construcción incluirá la reposición de caminos agrícolas y sistemas de riego, minimizando las afecciones.

Si el Pleno da luz verde el viernes de la próxima semana a la aprobación inicial, el Plan Especial será remitido a la Consejería de Fomento, que deberá pronunciarse sobre la aprobación definitiva de la actuación, que el Ayuntamiento de Toledo considera clave para reforzar la cohesión territorial y mejorar la movilidad en la zona este de Toledo.

La infraestructura, promovida por el Ayuntamiento de Toledo, consiste en un nuevo vial de 2.410 metros de longitud que conectará directamente ambos barrios, actualmente separados por el cauce del Tajo y sin comunicación directa.

El trazado partirá desde la calle Río Jarama, en el Polígono de Santa María de Benquerencia, y se prolongará hasta la carretera comarcal CM-4001 a la altura del barrio de Azucaica, donde desembocará por la calle Cañada. El proyecto incluye un viaducto de 492 metros sobre el río Tajo y un carril específico para movilidad alternativa -peatonal y ciclista-, que discurrirá en paralelo a la calzada principal.