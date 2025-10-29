El Ayuntamiento, optimista sobre la llegada a Toledo del AVE Madrid-Lisboa: «Suena bien»

Tras meses de incertidumbre, desde que se presentaron las alegaciones, el Ayuntamiento de Toledo mantiene ahora una actitud optimista respecto a la llegada del AVE Madrid-Lisboa y su paso por la capital regional, tras las últimas conversaciones mantenidas entre el alcalde, Carlos Velázquez, ... y el comisionado del Gobierno de España para el Corredor Atlántico, dependiente del Ministerio de Transportes.

El portavoz del equipo de gobierno, Juan José Alcalde, ha recordado este miércoles que el alcalde se reunió hace unos quince días con el comisionado, quien trasladó que las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento «eran buenas» y que las obras «iban bien».

Noticia Relacionada Page asegura que el acuerdo sobre el trazado del AVE por Toledo está «al alcance de la mano» y Velázquez pide aplicar el «sentido común» F.F. El presidente de Castilla-La Mancha se muestra «muy optimista» tras sus conversaciones con el Ministerio y con Óscar Puente, mientras el alcalde de Toledo defiende la propuesta municipal con estación en Santa Bárbara y un andén pasante junto a Luz del Tajo en terrenos de propiedad municipal

«Lo estamos viendo con optimismo. Creemos que puede ser positivo para la ciudad. Vamos a esperar, porque no tenemos aún una contestación directa del Ministerio, pero sabemos que el presidente de la Comunidad ha hablado con ellos y lo que dice suena bien. Esperamos que realmente eso se traduzca en algo positivo para Toledo», ha señalado Alcalde.

Velázquez «lideró» la respuesta

El portavoz ha recordado que fue el propio alcalde quien «cogió el toro por los cuernos» para coordinar la respuesta de la ciudad ante el trazado del AVE, implicando a asociaciones vecinales, colectivos y entidades afectadas por la futura estación.

«Nos interesa que el proyecto avance, porque si no vamos a perder una oportunidad importante para Toledo», ha afirmado Alcalde, quien ha subrayado que las alegaciones fueron fruto de un proceso participativo en el que también se sumaron la Junta de Comunidades y diferentes colectivos locales.

El objetivo, ha añadido, es lograr un proyecto «sostenible medioambientalmente, viable turísticamente y rentable económicamente». «Queremos lo mejor para Toledo y queremos tenerlo», ha concluido.

«Muy cerca» de un acuerdo

Las declaraciones de Alcalde se producen después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmara el pasado lunes que el acuerdo sobre el trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo está «muy cerca».

«Lo tenemos al alcance de la mano», señaló García-Page, quien explicó que mantiene conversaciones directas con el Ministerio de Transportes y con su titular, Óscar Puente, lo que le hace ser «muy optimista» sobre el desenlace.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ya avanzó que el comisionado del Gobierno le confirmó que las alegaciones presentadas por la ciudad «eran correctas y estaban bien encaminadas», por lo que podrían esperarse «noticias positivas en breve».