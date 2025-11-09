Agudo elogia el modelo del PP en Andalucía: «Juanma Moreno no es María Jesús Montero, ni Paco Núñez es como Page»

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha puesto de relevancia este domingo el modelo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha convertido su región en una tierra «líder» desde la cercanía, ... la moderación y el compromiso con sus vecinos.

De esta forma se ha pronunciado Agudo desde Sevilla, donde ha participado en el XVII Congreso Autonómico del PP de Andalucía en el que el presidente, Juanma Moreno, ha sido reelegido máximo responsable regional de la formación.

La secretaria general de los populares ha recordado que, hace un año, en noviembre del año 2024, en ese mismo lugar donde se celebra el congreso del PP andaluz, se celebró el Congreso Federal del PSOE que reeligió a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. En ese evento, como ha insistido Agudo, estuvo García-Page con el Clan de las Chistorras votando a Sánchez y apoyándolo junto al hoy preso, Santos Cerdán y a María Jesús Montero.

Frente a eso, ha contrapuesto que el PP de Castilla-La Mancha en la persona de su presidente, Paco Núñez, en la jornada de ayer, y con la presencia de Agudo en la jornada de este domingo, acude a Sevilla a apoyar a Juanma Moreno, del que ha afirmado que es un presidente comprometido que sacó a Andalucía del socialismo.

Y es que, como ha aseverado Agudo, el PP y el PSOE «no somos lo mismo», y ha añadido que «Alberto Núñez Feijóo no es como Pedro Sánchez; ni Juanma Moreno es como María Jesús Montero; ni Paco Núñez es como Emiliano García-Page».

Carolina Agudo ha concluido valorando que «hay muchas formas de gobernar y gestionar, pero la que demuestra cada día que está del lado de los vecinos, comprometida con las necesidades de su tierra, es la que cada día demuestra el Partido Popular».