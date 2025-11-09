Suscribete a
ABC Premium

Agudo elogia el modelo del PP en Andalucía: «Juanma Moreno no es María Jesús Montero, ni Paco Núñez es como Page»

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular pone de relevancia el modelo de Juanma Moreno que ha convertido Andalucía en una tierra «líder» desde la cercanía, la moderación y el compromiso con sus vecinos

Congreso del PP-A, en directo: Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico en Sevilla

Carolina Agudo, en el XVII Congreso Autonómico del PP en Andalucía
Carolina Agudo, en el XVII Congreso Autonómico del PP en Andalucía ABC

ABC

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha puesto de relevancia este domingo el modelo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha convertido su región en una tierra «líder» desde la cercanía, ... la moderación y el compromiso con sus vecinos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app