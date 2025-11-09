Congreso del PP-A, en directo: Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico en Sevilla

Suscríbete a
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico del PP-A en Sevilla

Juanma Moreno ha sido reelegido este sábado como presidente del partido

El presidente confirma a Antonio Repullo como secretario general y refuerza a Romaní y Sanz

Moreno se consolida como referente del PP nacional frente a las políticas del fango

Alberto Núñez Feijóo junto a Juanma Moreno
ABC Andalucía

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, clausura hoy domingo, a partir de las 11:00 horas, junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el 17 Congreso Autonómico del PP de Andalucía, que se celebra en Sevilla.

A las 10, ... 00 horas se reúne el nuevo Comité Ejecutivo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde se está desarrollando el cónclave popular. A las 11,00 horas, Juanma Moreno y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrarán con sus intervenciones el 17 Congreso andaluz.

