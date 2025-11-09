Congreso del PP-A, en directo: Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico en Sevilla

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, clausura hoy domingo, a partir de las 11:00 horas, junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el 17 Congreso Autonómico del PP de Andalucía, que se celebra en Sevilla.

A las 10, ... 00 horas se reúne el nuevo Comité Ejecutivo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde se está desarrollando el cónclave popular. A las 11,00 horas, Juanma Moreno y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrarán con sus intervenciones el 17 Congreso andaluz.

Juanma Moreno ha sido reelegido este sábado como presidente del partido, con un respaldo del 99,95 por ciento de los votos. Moreno ha sido elegido por cuarta vez en un congreso presidente del PP andaluz, cargo al que llegó por primera vez en el año 2014. En el 16 Congreso del PP-A, celebrado en noviembre de 2021 en Granada, Moreno fue reelegido presidente del partido con el 98,98 por ciento de los votos emitidos.

