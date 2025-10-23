Suscribete a
El PSOE lanza la campaña 'Castilla-La Mancha por Buen Camino' en defensa de la política «útil y honesta» de Page

El secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, presenta una iniciativa con más de 50 actos en toda la región para reivindicar la gestión de Emiliano García-Page frente a la «crispación y los bulos de la derecha y la extrema derecha«

El PSOE de Toledo recorrerá la provincia para acercar a pie de calle las medidas anunciadas por Page

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha
Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha

El PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado la campaña 'Castilla-La Mancha por Buen Camino', una iniciativa con más de 50 actos repartidos por toda la región que busca poner en valor la gestión de Emiliano García-Page durante sus diez años al ... frente del Gobierno autonómico reivindicar la política «útil, amable y honesta» frente a la «ola de crispación, bronca y bulos» promovida por la derecha y la ultraderecha. En ellos, diferentes miembros del Consejo de Gobierno explicarán las políticas aplicadas en áreas como educación, igualdad, conciliación o desarrollo rural, y escucharán las reivindicaciones de los ciudadanos.

