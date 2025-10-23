El PSOE lanza la campaña 'Castilla-La Mancha por Buen Camino' en defensa de la política «útil y honesta» de Page

El PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado la campaña 'Castilla-La Mancha por Buen Camino', una iniciativa con más de 50 actos repartidos por toda la región que busca poner en valor la gestión de Emiliano García-Page durante sus diez años al ... frente del Gobierno autonómico reivindicar la política «útil, amable y honesta» frente a la «ola de crispación, bronca y bulos» promovida por la derecha y la ultraderecha. En ellos, diferentes miembros del Consejo de Gobierno explicarán las políticas aplicadas en áreas como educación, igualdad, conciliación o desarrollo rural, y escucharán las reivindicaciones de los ciudadanos.

El secretario de Organización del PSOE regional y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha sido el encargado de dar a conocer esta campaña desde la sede socialista de Toledo. Según explicó, el objetivo es trasladar a la ciudadanía que Castilla-La Mancha es «garantía de progreso, igualdad y estabilidad», y que el proyecto socialista continúa centrado en mejorar la vida de la gente «con una economía sólida al servicio del empleo, la sanidad, la educación y los servicios sociales».

«Gran foro social en verano»

Durante la presentación, en la que se proyectó el vídeo oficial de la campaña y su sintonía musical, elaborada por militantes y simpatizantes del partido, Gutiérrez destacó que la acción se prolongará hasta el próximo verano, cuando culminará con «un gran foro social en el que marcaremos junto a los colectivos de la sociedad civil un nuevo horizonte para Castilla-La Mancha».

El dirigente socialista subrayó que se trata de una campaña «de tono amable», que pretende reforzar el «orgullo y la autoestima»de la región. «Queremos reivindicar la política útil y amable, la política honesta frente a la manipulación, y defender el progreso alcanzado. Castilla-La Mancha es hoy una isla de moderación, de progreso y de identidad», afirmó.

Gutiérrez defendió con datos lo que denominó la 'fórmula Page': una década de gestión que, según dijo, ha permitido que «todos los indicadores económicos y sociales hayan mejorado con respecto a la etapa anterior». «En estos diez años, Castilla-La Mancha tiene el doble de empleo, más del doble de inversión social, es referente en leyes de igualdad y derechos, y líder en pacto y diálogo social», subrayaba.

El secretario de Organización aseguró que el PSOE puede hablar «con orgullo y con hechos» de los avances conseguidos bajo los gobiernos de García-Page. «No hay un solo indicador que haya empeorado desde que gobernamos. Castilla-La Mancha ha avanzado más rápido que la media nacional y con estabilidad», recalcó.

Gutiérrez explicó además que esta acción incorporará nuevos formatos de comunicación, entre ellos un podcast dirigido al público joven titulado 'Castilla-La Mancha al fresco', con el objetivo de ofrecer «una mirada distinta, más cercana y fresca», y de demostrar que «la política tiene que ser algo más que el bulo, la crispación y la generación de odio».

«Esta tierra va por buen camino, y lo hace con un modelo de política útil, honesta y centrada en la gente», concluía el dirigente socialista.