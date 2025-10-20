Suscribete a
El PSOE de Toledo recorrerá la provincia para acercar a pie de calle las medidas anunciadas por Page

La Ejecutiva Provincial aprueba una hoja de ruta para trasladar el impacto de las políticas regionales en vivienda, empleo, sanidad e infraestructuras a los municipios toledanos

Page anuncia un plan de vivienda de 75 millones de euros, más suelo y préstamos sin intereses para jóvenes

Esther Padilla, Tita García-Elez, flanqueada por Álvaro Gutiérrez y Félix Ortega, a su llegada a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de Toledo
ABC

Toledo

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo ha celebrado este martes una reunión en la capital para definir su estrategia política de los próximos meses, centrada en acercar a los municipios las medidas anunciadas por el presidente Emiliano García-Page en el ... último Debate sobre el Estado de la Región, especialmente aquellas que inciden directamente en la mejora del bienestar de los vecinos y vecinas de la provincia.

