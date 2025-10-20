El PSOE de Toledo recorrerá la provincia para acercar a pie de calle las medidas anunciadas por Page

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo ha celebrado este martes una reunión en la capital para definir su estrategia política de los próximos meses, centrada en acercar a los municipios las medidas anunciadas por el presidente Emiliano García-Page en el ... último Debate sobre el Estado de la Región, especialmente aquellas que inciden directamente en la mejora del bienestar de los vecinos y vecinas de la provincia.

La presidenta de los socialistas toledanos, Tita García Élez, ha explicado que el partido intensificará su presencia en el territorio con «acciones a pie de calle y pueblo a pueblo, para trasladar de forma directa cómo las políticas del Gobierno de Emiliano García-Page van a mejorar la vida de la gente».

García Élez ha destacado que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo regional abarcan ámbitos esenciales como la vivienda, el empleo, las infraestructuras o las desgravaciones fiscales, y que su aplicación «tendrá una incidencia muy positiva en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y, sobre todo, en la vida de los vecinos y vecinas de la provincia de Toledo».

Entre las medidas concretas, la dirigente socialista ha citado la próxima apertura del nuevo centro de salud de Bargas, la creación de nuevas zonas sanitarias en Illescas, Yuncos y Seseña-El Quiñón, la incorporación de un PET-Resonancia de última generación en el Hospital Universitario de Toledo, o la puesta en marcha del Centro Regional para personas con autismo en Orgaz.

Durante su intervención, García Élez ha reiterado el «respaldo unánime» de la Ejecutiva Provincial al presidente Emiliano García-Page, de quien ha dicho que «Castilla-La Mancha cuenta con un presidente centrado en lo importante, que busca soluciones a los problemas reales y que demuestra cada día su compromiso con la región, con la provincia de Toledo y con sus vecinos y vecinas».

«La labor del presidente -ha añadido- merece apoyo y respeto, porque quien se dedica a mejorar la vida de la gente no puede sentirse cuestionado, sino respaldado en su trabajo diario».

«Frente al avance y la estabilidad, solo hay ruido»

La presidenta provincial ha subrayado también que la puesta en marcha de estas políticas «requiere colaboración institucional y compromiso con la ciudadanía», apelando al trabajo conjunto de todas las administraciones. «No solo pedimos el apoyo de nuestros alcaldes y alcaldesas, también el de aquellos ayuntamientos gobernados por otras formaciones políticas, porque estas medidas son buenas para todos los municipios», ha manifestado.

En esta línea, García Élez ha reclamado la cooperación de la Diputación de Toledo «para facilitar la tramitación de ayudas a la vivienda, agilizar las políticas activas de empleo y respaldar programas como el Plan Corresponsables o el Plan de Empleo».

Como contraposición, ha lamentado que «frente al avance y la estabilidad que representan las políticas socialistas en Castilla-La Mancha, el Partido Popular y Vox siguen instalados en la confrontación y la crispación, incapaces de aportar propuestas útiles para la provincia».

La Comisión Ejecutiva Provincial ha reafirmado así «su compromiso con el progreso de la provincia, con el municipalismo y con la política útil, responsable y cercana«.