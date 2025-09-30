El PSOE reivindica la gestión de Page en Castilla-La Mancha: «Es una isla de diálogo y servicios sociales»

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha subrayado este martes que, tras diez años de gobierno de Emiliano García-Page, la región se ha convertido en una «isla de diálogo y servicios sociales de calidad», en contraste con un Partido Popular que «da la espalda» a los intereses de la comunidad en asuntos clave como el agua.

En su balance, el dirigente socialista ha destacado que Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma en creación de empleo y la primera en crecimiento del Producto Interior Bruto. «Somos pioneros en diálogo social. Somos una isla y ese diálogo social permite que los empresarios en el gobierno que más confianza tienen sea en el Gobierno de Emiliano García-Page», ha señalado, al tiempo que ha recordado que la comunidad lidera la confianza empresarial en España y es referente en políticas contra la despoblación, con servicios y desgravaciones fiscales.

Aprovechando la celebración del Día de los Mayores, Godoy ha puesto el acento en el «esfuerzo enorme» que realiza la región en aplicación de la Ley de Dependencia, tanto en ayuda a domicilio como en viviendas y plazas residenciales. «Somos la comunidad que mejor tramita la Ley de Dependencia y eso supone generar servicios, pero también empleo», ha afirmado.

Noticia Relacionada De los recortes al gasto social: Page celebra una década de viraje presupuestario y cifras de empleo récord F. Franco La Junta ha incrementado su presupuesto un 55% desde 2015, alcanzando este año los 12.716 millones. El 70% del presupuesto se destina a sanidad, educación y políticas sociales

En materia sanitaria, ha defendido que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con mayor gasto en Atención Primaria. «Frente a los años de recortes y el despido de más de 6.000 profesionales sanitarios con el PP, nosotros hemos consolidado 12.000 plazas», ha subrayado. En educación, ha valorado que se ha duplicado el gasto por alumno y se ha iniciado la gratuidad de la educación infantil y de la primera matrícula universitaria.

«El PP entre Génova y Castilla-La Mancha, elige Génova»

Por el contrario, Godoy ha reprochado al PP de Paco Núñez que «cuando tiene que elegir entre Génova y Castilla-La Mancha, siempre elige Génova». Ha citado como ejemplo su rechazo a la condonación de 5.000 millones de euros de deuda pública regional, derivada en gran medida de una financiación autonómica insuficiente y, en parte, de la deuda acumulada durante el gobierno del PP en la región.

Asimismo, ha criticado el pacto alcanzado este fin de semana por el Partido Popular en Murcia en materia de agua. «Es absolutamente incompatible estar en el Pacto de Murcia del Agua que ha hecho el PP y en el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha, que hemos suscrito partidos políticos, Gobierno y sociedad civil», ha advertido. Según Godoy, ese acuerdo «supone llevarse el agua de Castilla-La Mancha al Levante y a Murcia», en un nuevo gesto de «desprecio» a los intereses hídricos de la región.