Piden 20 años a un acusado de matar, junto a su novia, a golpes y con descargas de un táser a otro en Ugena (Toledo)

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2021. El Ministerio Fiscal pide también un año de prisión a una tercera persona por un delito de encubrimiento

Audiencia Provincial de Toledo
Toledo

Un jurado popular juzgará a partir del próximo lunes 17 y hasta el viernes 21 de noviembre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, a A.K.S., para el que la Fiscalía pide 20 años de prisión por, presuntamente, matar a ... golpes y descargas eléctricas de un táser junto a su novia menor de edad a otro hombre con el que había mantenido un altercado en días previos en Ugena (Toledo). En el juicio también está acusado R.E.G., para el que el Ministerio Fiscal pide un año de prisión por encubrimiento.

