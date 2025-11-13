Desestimada la demanda presentada por el secretario municipal de La Nava de Ricomalillo contra el portavoz del PP

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina ha desestimado por completo la demanda interpuesta contra Apolonio Manzano, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Nava de Ricomalillo, por una supuesta vulneración del derecho al honor ... del secretario-interventor municipal, que ahora ha quedado demostrado que nunca existió. La resolución absuelve íntegramente al edil popular y condena en costas al demandante.

La sentencia, del 29 de octubre de 2025, concluye que las expresiones del concejal popular cuestionadas se realizaron en el contexto del debate político y el ejercicio de control propio de un edil de la oposición, y que no constituyen ningún insulto, ofensa o ataque personal, sino críticas amparadas por la libertad de expresión. Asimismo, la jueza subraya que dichas manifestaciones tenían base fáctica suficiente, fueron proporcionadas y se referían a actuaciones de relevancia pública.

Con total legitimidad

En un comunicado, el PP de Toledo valora muy positivamente que la Justicia haya dejado claro que el portavoz popular actuó dentro de sus funciones y con total legitimidad, defendiendo los intereses de los vecinos y exigiendo transparencia en la gestión municipal, lamentando además que se haya generado esta situación, forzando a judicializar lo que debía haber sido un debate político normal en el seno de un Ayuntamiento.

Resulta especialmente preocupante que el secretario-interventor y el alcalde, en lugar de facilitar el diálogo y la rendición de cuentas, hayan optado por una vía que ha terminado siendo desestimada de manera rotunda por los tribunales. La Justicia ha confirmado que ninguna de las expresiones del portavoz popular atentaba contra el honor del secretario, recordando además que, como funcionario público y cargo que incide directamente en la vida municipal, está sujeto al escrutinio y la crítica.

En el caso de las manifestaciones relativas al alcalde, la sentencia deja claro que las expresiones se referían a una actuación concreta, no a su persona, y que fueron realizadas en un contexto de legítimo control político.

Si bien la sentencia no es aún firme, al poderse recurrir, la contundencia de la misma deja claro que recurrirla solo supondría alargar el intento de cercenar la labor de la oposición.

Revés Judicial al PSOE

Por todo ello, el PP de Toledo ha trasladado su reconocimiento al portavoz popular por su trabajo serio, responsable y valiente, siempre enfocado a defender los derechos de los vecinos de La Nava de Ricomalillo. A pesar de verse sometido a presiones y acusaciones infundadas, ha mantenido una actuación impecable, centrada en pedir explicaciones sobre decisiones municipales que afectaban directamente a ciudadanos de la localidad.

El propio secretario-interventor reconoció en sede judicial su pertenencia a la ejecutiva del PSOE. Esta circunstancia, plenamente pública, llevó a Apolonio Manzano a expresar su preocupación por la necesidad de garantizar la imparcialidad en la gestión municipal, algo que forma parte de la obligación legítima de control que ejerce cualquier grupo de la oposición. Pero en ningún caso se trataba de desacreditar a la persona, sino de señalar una situación que, a juicio del PP, debía ser aclarada con total transparencia, como ha dejado claro la sentencia.

Asimismo, desde el PP provincial han mostrado su esperanza en que, tras este fallo judicial, se abandonen en el Ayuntamiento de La Nava de Ricomalillo dinámicas que dificultan el funcionamiento normal de la corporación y que se respete la labor legítima de la oposición, fundamental en una Democracia.