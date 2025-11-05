Suscribete a
ABC Premium

El Pacto Rural Europeo pone a Castilla-La Mancha como ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la despoblación

Castilla-La Mancha quiere seguir formando parte del Pacto Rural Europeo «porque es imprescindible que desde Europa se tome conciencia de que la cohesión territorial es clave para garantizar la igualdad de oportunidades»

Castilla-La Mancha exige en Bruselas un marco financiero europeo «suficiente» y rechaza los recortes de la PAC y de los fondos de cohesión

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha firma los compromisos del Pacto Rural
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha firma los compromisos del Pacto Rural ABC

ABC

Toledo

El Pacto Rural Europeo ha puesto al Gobierno de Castilla-La Mancha como ejemplo de políticas y buenas prácticas en la lucha contra la despoblación en el marco del evento 'Pacto Rural: Las zonas y comunidades rurales en el presupuesto y las políticas de la ... UE posteriores a 2027' en el que el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha participado como ponente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app