Castilla-La Mancha defiende ante el Ministerio un «posicionamiento claro y firme» frente a los recortes de la PAC
El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, destaca la unidad de acción con el ministro Luis Planas y con las organizaciones agrarias para intentar mejorar una propuesta que recorta entre un 15 y un 22 % los fondos destinados al sector
Page sitúa la seguridad alimentaria dentro de la estrategia europea de defensa para blindar el presupuesto de la PAC
Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy
F. F.
Toledo
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha subrayado este jueves la «unidad de criterios y las preocupaciones» que comparten el Gobierno regional y el Ministerio de Agricultura ante la propuesta de la Comisión Europea ... para la nueva política agraria, un documento que plantea recortes significativos tanto en el plano económico como en el modelo de gobernanza.
Tras la reunión mantenida por el presidente Emiliano García-Page y el propio Lizán con el ministro Luis Planas, el consejero explicó que el encuentro ha servido para «trasladar las posiciones» de Castilla-La Mancha, así como para «plasmar una inquietud común» entre las comunidades autónomas y el Estado. «Nos preocupa la propuesta lanzada tanto en su dimensión económica como en la de gobernanza, pero también nos tranquiliza saber que se abre ahora una fase de negociación muy intensa y compleja, en la que confiamos en poder conseguir mejoras», señaló.
Lizán insistió en la importancia de mantener una posición unida y coordinada con el Ministerio y con el resto de comunidades autónomas. «El presidente regional y el ministro comparten esa voluntad de unidad. Lo haremos como siempre, con un posicionamiento claro y firme en defensa de los intereses reales de nuestra región, de la mano de las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y todo el sector que quiera sumarse a esta defensa», afirmó.
Page: «Hay que hacer un frente común contra la nueva PAC para que no nos cuelen este atraco»María José Muñoz
El presidente de Castilla-La Mancha dice estar «ansioso» de comenzar sus reuniones en Bruselas y, al menos, que el asunto siga como ahora: «A veces lo más progresista es conservar»
El titular de Agricultura recordó que se trata aún de una primera fase de negociación, y que habrá que ir «centrando cada momento del proceso para introducir posibles reformas y conseguir más fondos». Aun así, se mostró optimista con la evolución de los contactos y valoró que la reunión haya sido «muy fructífera», al haberse alineado «prácticamente en la totalidad» con la posición del Ministerio.
«Déficit para nuestra región»
Entre las principales preocupaciones de Castilla-La Mancha figura el recorte de fondos que plantea la Comisión Europea, estimado entre el 15% y el 22% según los distintos sectores o conceptos. «Ese recorte, en sí mismo, ya es un déficit para nuestra región», lamentó Lizán, quien considera que la propuesta supone un punto de partida «insuficiente» para atender las necesidades del campo castellanomanchego.
Además del componente financiero, el consejero alertó sobre la necesidad de mantener un apoyo decidido a la industria agroalimentaria de la región. «No podemos permitir que se produzcan desequilibrios ni desigualdades con el resto de sectores industriales o productivos del territorio», advirtió. En este sentido, reclamó que las ayudas europeas sigan impulsando la competitividad de las empresas agroalimentarias sin poner en riesgo su posición frente a otros sectores.
Page: «Vamos a pelear duro para que Europa cambie de rumbo la PAC. Esta batalla la vamos a ganar»María José Muñoz
El presidente de Castilla-La Mancha dice que el incremento del gasto militar en la Unión Europea «no puede quitarnos el dinero para el desarrollo rural»
Por último, Martínez Lizán insistió en la importancia de garantizar las incorporaciones de jóvenes al sector agrario, favorecer el relevo generacional y continuar apostando por las mejoras en las explotaciones, tanto en regadíos como en maquinaria. «Son aspectos clave para el futuro del campo castellanomanchego y deben mantenerse como prioridad en cualquier negociación con Bruselas», concluyó.
Nueve reivindicaciones concretas de Castilla-La Mancha
-
1
Marco financiero de garantías. Castilla-La Mancha rechaza el recorte del 22 % del presupuesto y la desaparición del Pilar 2 de Desarrollo Rural, que pondría en riesgo la mejora de explotaciones, la incorporación de jóvenes, los regadíos o los programas LEADER. La Junta reclama que el presupuesto, al menos, se mantenga en valores reales y se blinde dentro del marco financiero europeo. También advierte del grave impacto que tendría la pérdida de más de 170 millones de euros destinados actualmente a la prevención de incendios forestales.
-
2
Relevo generacional. La región plantea una estrategia integral para frenar el envejecimiento y la pérdida de explotaciones, con incentivos fiscales, bonificaciones en la Seguridad Social, líneas de crédito, ventanilla única y programas de emparejamiento entre cedentes y nuevos titulares. Además, se priorizarán las explotaciones en zonas despobladas para mantener el tejido rural.
-
3
Agricultura ecológica. Castilla-La Mancha, segunda región de España en superficie ecológica, exige un compromiso presupuestario estable para apoyar a agricultores y ganaderos que transiten hacia este modelo, así como para mantener las ayudas agroambientales, que suponen más de 235 millones de euros en el actual periodo de programación.
-
4
Protección de la figura del agricultor activo. El Gobierno regional reivindica que los emprendedores rurales sean el eje de la PAC, impulsando la agricultura familiar y mecanismos que garanticen un reparto justo del valor añadido en la cadena agroalimentaria. Recuerda que la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha (2023) y el Banco de Tierras son instrumentos esenciales para asegurar el relevo y la dinamización del medio rural.
-
5
Defensa de los productores. Castilla-La Mancha reclama la inclusión de cláusulas espejo y mecanismos de protección frente a aranceles para evitar la competencia desleal de terceros países. También propone avanzar en la indicación clara del origen de los productos y en un sistema de remuneración justa para los productores.
-
6
Ayudas al sector vitivinícola. La región, responsable del 60 % de la producción nacional de vino, defiende la continuidad de la Intervención Sectorial del Vino (ISV) hasta 2028 y alerta del riesgo que supondría convertirla en opcional a partir del nuevo marco financiero 2028-2034. Considera imprescindible mantener las líneas de promoción exterior y de inversión en bodegas, así como elevar la cofinanciación europea hasta el 60 %.
-
7
Apoyo a la industria agroalimentaria y cooperativas. La Junta considera «inaceptable» la exclusión de las ayudas a inversiones agroindustriales del marco de la PAC. Defiende que se mantengan dentro del sistema, por su papel vertebrador y de cohesión en el territorio, y por su capacidad de modernizar y hacer competitivo el tejido productivo.
-
8
Sumideros de carbono. Castilla-La Mancha propone que la absorción de CO₂ sea considerada una fuente de renta complementaria para agricultores y ganaderos, mediante un marco de cooperación entre la Comisión Europea, los ministerios implicados y las comunidades autónomas.
-
9
Fondos para la cooperación y el enfoque LEADER. El Gobierno regional pide blindar el papel de los Grupos de Acción Local y asegurar la continuidad del modelo LEADER, clave en la lucha contra la despoblación y en la cohesión territorial. Además, advierte del impacto que tendría eliminar los fondos destinados a innovación y cooperación, que han supuesto más de 20 millones de euros de inversión en la región durante el actual periodo.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete