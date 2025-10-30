Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez niega conocer a Aldama cuando le muestran la foto en la que salen juntos: «En absoluto»

Castilla-La Mancha defiende ante el Ministerio un «posicionamiento claro y firme» frente a los recortes de la PAC

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, destaca la unidad de acción con el ministro Luis Planas y con las organizaciones agrarias para intentar mejorar una propuesta que recorta entre un 15 y un 22 % los fondos destinados al sector

Page sitúa la seguridad alimentaria dentro de la estrategia europea de defensa para blindar el presupuesto de la PAC

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas EFE

F. F.

Toledo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha subrayado este jueves la «unidad de criterios y las preocupaciones» que comparten el Gobierno regional y el Ministerio de Agricultura ante la propuesta de la Comisión Europea ... para la nueva política agraria, un documento que plantea recortes significativos tanto en el plano económico como en el modelo de gobernanza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app