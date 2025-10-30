Castilla-La Mancha defiende ante el Ministerio un «posicionamiento claro y firme» frente a los recortes de la PAC

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha subrayado este jueves la «unidad de criterios y las preocupaciones» que comparten el Gobierno regional y el Ministerio de Agricultura ante la propuesta de la Comisión Europea ... para la nueva política agraria, un documento que plantea recortes significativos tanto en el plano económico como en el modelo de gobernanza.

Tras la reunión mantenida por el presidente Emiliano García-Page y el propio Lizán con el ministro Luis Planas, el consejero explicó que el encuentro ha servido para «trasladar las posiciones» de Castilla-La Mancha, así como para «plasmar una inquietud común» entre las comunidades autónomas y el Estado. «Nos preocupa la propuesta lanzada tanto en su dimensión económica como en la de gobernanza, pero también nos tranquiliza saber que se abre ahora una fase de negociación muy intensa y compleja, en la que confiamos en poder conseguir mejoras», señaló.

Lizán insistió en la importancia de mantener una posición unida y coordinada con el Ministerio y con el resto de comunidades autónomas. «El presidente regional y el ministro comparten esa voluntad de unidad. Lo haremos como siempre, con un posicionamiento claro y firme en defensa de los intereses reales de nuestra región, de la mano de las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y todo el sector que quiera sumarse a esta defensa», afirmó.

El titular de Agricultura recordó que se trata aún de una primera fase de negociación, y que habrá que ir «centrando cada momento del proceso para introducir posibles reformas y conseguir más fondos». Aun así, se mostró optimista con la evolución de los contactos y valoró que la reunión haya sido «muy fructífera», al haberse alineado «prácticamente en la totalidad» con la posición del Ministerio.

«Déficit para nuestra región»

Entre las principales preocupaciones de Castilla-La Mancha figura el recorte de fondos que plantea la Comisión Europea, estimado entre el 15% y el 22% según los distintos sectores o conceptos. «Ese recorte, en sí mismo, ya es un déficit para nuestra región», lamentó Lizán, quien considera que la propuesta supone un punto de partida «insuficiente» para atender las necesidades del campo castellanomanchego.

Además del componente financiero, el consejero alertó sobre la necesidad de mantener un apoyo decidido a la industria agroalimentaria de la región. «No podemos permitir que se produzcan desequilibrios ni desigualdades con el resto de sectores industriales o productivos del territorio», advirtió. En este sentido, reclamó que las ayudas europeas sigan impulsando la competitividad de las empresas agroalimentarias sin poner en riesgo su posición frente a otros sectores.

Por último, Martínez Lizán insistió en la importancia de garantizar las incorporaciones de jóvenes al sector agrario, favorecer el relevo generacional y continuar apostando por las mejoras en las explotaciones, tanto en regadíos como en maquinaria. «Son aspectos clave para el futuro del campo castellanomanchego y deben mantenerse como prioridad en cualquier negociación con Bruselas», concluyó.