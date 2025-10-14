Suscribete a
ABC Premium

Castilla-La Mancha exige en Bruselas un marco financiero europeo «suficiente» y rechaza los recortes de la PAC y de los fondos de cohesión

El vicepresidente segunda alerta además de que dividir el presupuesto europeo en 27 agendas nacionales «debilitaría la cohesión y perjudicaría a regiones como Castilla-La Mancha»

Caballero defiende en Bruselas el modelo de Castilla-La Mancha en prevención de incendios y reclama más dinero europeo

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, junto a Nazareth Rodrigo, directora general de Asuntos Europeos
El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, junto a Nazareth Rodrigo, directora general de Asuntos Europeos

F.F.

Toledo

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reclamado en Bruselas que el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea cuente con una «financiación suficiente y coherente» para garantizar la respuesta a los grandes retos que afrontan ... los Estados y regiones en los próximos siete años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app