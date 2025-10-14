Núñez pregunta a Page si va a defender a los 150.000 autónomos de Castilla-La Mancha a los que el Gobierno quiere subir las cuotas

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que ordene a sus ocho diputados en el Congreso votar en contra de la subida de la cuota de autónomos que pretende aprobar ... el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que, según ha advertido, afectará a más de 150.000 trabajadores por cuenta propia en la región.

Así lo ha señalado este martes en declaraciones a los medios antes de visitar el Instituto Español de Genética y Reproducción Animal, en Talavera de la Reina, acompañado por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio. Núñez ha puesto en valor «el enorme trabajo que se realiza en Castilla-La Mancha en materia de investigación, ciencia e innovación aplicadas al sector ganadero», y ha subrayado que «la modernización de nuestras explotaciones es clave para convertir la ganadería en un motor de desarrollo económico, empresarial y de creación de empleo».

El líder del PP castellanomanchego ha reafirmado su compromiso «con el sector primario, con los ganaderos, con los autónomos y con las pequeñas y medianas empresas» que, ha dicho, «sustentan la economía de Castilla-La Mancha».

En este sentido, ha reclamado la necesidad de reducir la burocracia y «automatizar los procesos administrativos para que ningún autónomo o pyme vea frustrado su proyecto por culpa del exceso de papeles y permisos».

«El Gobierno de Page no puede seguir inundando de burocracia a quienes quieren crecer y crear empleo. Y ahora, además, el Gobierno de Sánchez pretende cargar otra vez sobre las espaldas de los mismos la mala gestión socialista, subiendo de nuevo la cuota de autónomos», ha denunciado Núñez.

El presidente del PP regional ha preguntado «qué van a votar los ocho diputados socialistas de Page cuando se plantee la subida de la cuota de autónomos en el Congreso», cuestionando si «van a defender a los 150.000 autónomos de Castilla-La Mancha o van a volver a votar a favor de las decisiones de Sánchez que los castigan».

Por ello, ha exigido a García-Page que «pase de las palabras a los hechos» y dé instrucciones claras a sus parlamentarios para que voten en contra de cualquier incremento de las cotizaciones.

«Si Page no lo hace, estará demostrando una vez más que su discurso crítico con Sánchez es solo fachada, y que, en realidad, consiente las políticas que están mermando la capacidad de crecimiento de la región y perjudicando a nuestro tejido productivo y económico», ha concluido Núñez.