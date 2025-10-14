Suscribete a
Núñez pregunta a Page si va a defender a los 150.000 autónomos de Castilla-La Mancha a los que el Gobierno quiere subir las cuotas

El líder del PP de Castilla-La Mancha vuelve a pedir al presidente regional que pase «de las palabras a los hechos» y que los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha voten en contra de elevar las cotizaciones

El Gobierno propone subir las cuotas a los autónomos entre 200 y 2.500 euros al año

Núñez ha visitado el Instituto Español de Genética y Reproducción Animal, en Talavera de la Reina, acompañado por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio
F.F.

Talavera

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que ordene a sus ocho diputados en el Congreso votar en contra de la subida de la cuota de autónomos que pretende aprobar ... el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que, según ha advertido, afectará a más de 150.000 trabajadores por cuenta propia en la región.

