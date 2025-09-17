Núñez se compromete a liderar un cambio en Castilla-La Mancha como presidente «a tiempo completo»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que la región «necesita a un presidente a tiempo completo», sin aspiraciones en Madrid y que «recorra cada pueblo y mire a los vecinos a los ojos».

Así lo ha indicado en Castilla-La Mancha Media, donde ha afirmado que ese proyecto de cambio «existe» y que él está preparado para liderarlo con ilusión «con un gran equipo y con la única prioridad de mejorar la vida de los castellanomanchegos». Núñez ha recordado que el PSOE «se hunde en todas las encuestas» y ha subrayado que el cambio en la región «es más urgente que nunca».

El presidente del PP regional ha señalado que él «va a anteponer siempre los intereses de los castellanomanchegos frente a cualquier otro» y ha asegurado que acudirá al Congreso de los Diputados para defender el nuevo Estatuto de Autonomía «como la mejor herramienta para garantizar agua para agricultores y ganaderos, mejorar la financiación de los servicios públicos y luchar contra la despoblación».

Núñez ha defendido que, pese a los intentos del PSOE de «torpedear el acuerdo», el Partido Popular apoyó el Estatuto «por responsabilidad y por convicción», al tratarse de «una norma clave para el desarrollo de nuestra tierra en las próximas décadas».

Por otro lado, el presidente de los populares castellanomanchegos ha criticado la «estrategia de excusas» del Gobierno de Page respecto a la financiación autonómica y ha exigido al PSOE regional que «aclare de una vez qué votarán sus ocho diputados nacionales cuando llegue al Congreso la propuesta de financiación singular para Cataluña».

El presidente del PP regional ha incidido en que el «líder» de la delegación socialista castellanomanchega en el Congreso es el secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, por lo que ha preguntado «qué votará» en el Congreso, ya que es «una voz autorizada del PSOE regional de Page».

Por ello, ha advertido que «ese voto es clave y determinante para saber si el dinero de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestro campo, de nuestros jóvenes se puede repartir en Castilla-La Mancha o tiene que ir al separatismo catalán para que Sánchez siga en el sillón«. »Gutiérrez lo tiene en su mano«, ha subrayado Núñez, que añadió que los diputados del PP votarán en contra de esta medida, «defendiendo de forma clara los intereses de los castellanomanchegos».

Sobre la quita de deuda, Núñez ha señalado que «no supone ningún alivio real para los castellanomanchegos», ya que «seguiremos pagando lo mismo, solo que a través de la contabilidad del Estado».

En materia agraria, ha defendido una «PAC justa y sin recortes», denunciando la «inacción de Page y Sánchez» en Bruselas. Ha reclamado precios justos, reducción de la burocracia y un plan ambicioso para jóvenes agricultores, «con impuestos cero, ayudas directas y garantía de acceso al agua».

Sanidad y educación

Asimismo, Núñez ha alertado de la resolución publicada por la Junta que «abre la puerta al cierre de once puntos de urgencias en el medio rural» y ha exigido la recuperación de la carrera profesional sanitaria, así como un plan de choque contra las listas de espera.

En materia educativa, ha reclamado educación gratuita de 0 a 3 años y la construcción inmediata de nuevos centros «donde sea necesario». También ha denunciado que Page «abandona a los alumnos de Santa Cruz del Retamar en un colegio apuntalado y sin condiciones dignas».

Respecto a los incendios forestales, Núñez ha agradecido «el esfuerzo ejemplar de bomberos y servicios de emergencia», pero ha reclamado al Gobierno regional «más medios y mejores condiciones laborales» para los profesionales del dispositivo.