La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se debatirá «sin problemas» el 7 de octubre en el Congreso de los Diputados

El Gobierno de Castilla-La Mancha confía en que «no habrá ningún problema» para la toma en consideración del proyecto del Estatuto de Castilla-La Mancha tras su debate en el Congreso de los Diputados, que se ha fijado para el día 7 de octubre, tal y como ha confirmado la consejera Portavoz, Esther Padilla. De esta forma arranca este último trimestre que, a su juicio, «va a ser muy intenso, pero muy bueno y positivo para Castilla-La Mancha».

Sobre el debate del Estatuto en el Congreso de los Diputados, Padilla ha dicho que su Gobierno confía en que no habrá ningún problema para su aprobación, «dado que existe un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular». Por lo tanto, hay una mayoría más que suficiente para que salga adelante ya que a tratarse de una ley orgánica, necesita el 51% de los votos a favor para iniciar el camino parlamentario para lograr su aprobación definitiva.

La consejera también ha recordado que, en este último trimestre, y probablemente en el mes de octubre, pasado el trámite del Estatuto en Madrid, se afrontará el Debate sobre el Estado de la Región, «con un análisis de la situación y, como saben, con los compromisos que volverá a adquirir el presidente», según ha señalado la portavoz.

Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha calculado que podría estar aprobada en unos nueve meses, en abril o mayo de 2026, aunque ha reconocido que dependerá de la tramitación.

En cuanto al curso político, además de la reforma del Estatuto, Esther Padilla ha destacado el buen momento que se vive en la región. «Creo que la estabilidad que tenemos, la certidumbre que hay en Castilla-La Mancha y, por supuesto, la mayoría con la que contamos en las Cortes de Castilla-La Mancha nos permiten afrontar este último trimestre con muy buenas expectativas para la región», ha insistido la portavoz.