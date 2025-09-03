El PP asegura que con 686 millones de euros más en 2026 «ya no hay más excusas» para que Page «cumpla» con la región

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este miércoles que el aumento del techo de gasto hasta los 9.000 millones de euros en la región obliga al presidente regional, Emiliano García-Page, a «dejar a un lado las excusas para no cumplir con los sectores de la región a los que se ha comprometido a ayudar y sigue dejando a un lado«.

De esta forma se ha expresado Núñez en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde ha hecho referencia al citado anuncio del aumento del techo de gasto en 686 millones de euros más para el próximo año, por lo que ha asegurado que «ya no hay más excusas para Page».

Ve ahora prioritario, entre otras cosas, «recuperar la Carrera Profesional Sanitaria para todos los sanitarios en sus grados«; un »un plan de choque contra las listas de espera«.

Más ayuda a los agricultores y el medio rural; un plan de modernización de infraestructuras educativas; modernizar la educación pública; o mejoras en políticas sociales para ayuntamientos han sido otras de sus propuestas del PP en nota de prensa.