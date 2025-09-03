Fuensalida se prepara para vivir sus Ferias y Fiestas 2025 con dos semanas de actividades para todos los públicos
El programa arranca el viernes 12 de septiembre con la 21 edición de la Barbacoa Juvenil
Un concejal del equipo de gobierno del PP de Fuensalida, en Toledo, llama «gentuza» y manda «a tomar por culo» a la oposición en un pleno
El Ayuntamiento de Fuensalida ha dado a conocer el programa oficial de las Ferias y Fiestas 2025, que se celebrarán entre el 12 y el 21 de septiembre, y que reunirán a vecinos y visitantes en torno a una completa agenda de deporte, música, tradición, cultura y actos religiosos.
Así lo han anunciado los concejales de Festejos y Juventud, Laura Álvarez y Borja Sánchez-Heredero, destacando que el sábado 13 de septiembre será uno de los días más esperados, ya que tras el tradicional pasacalles con Gigantes y Cabezudos y el Chupinazo de los Kintos 2025, la localidad vivirá el desfile inaugural de Ferias y Fiestas con la participación de bandas y agrupaciones locales.
La jornada culminará con el Pregón a cargo del controlador aéreo José Jaime Álvarez Torrijos, la coronación de las Reinas Juveniles y un gran espectáculo de fuegos artificiales, que darán paso a la música en la Plaza del Conde y en la Zona Joven.
El programa combina actos tradicionales con propuestas de ocio para todas las edades
Actos religiosos: el domingo 14 se celebrará el Día del Santísimo Cristo del Olvido, con misa solemne y procesión; mientras que el domingo 21 será el turno de la Virgen de la Soledad, con misa, corrida de toros y procesión.
Actividades juveniles: la 21 edición de la Barbacoa Juvenil el 12 de septiembre y macrofiestas en la Zona Joven como Los 40 Sessions, Lo Perrero o FuensaTech, con la música más actual y los Djs más conocidos del panorama nacional.
Música y espectáculos: las noches tendrán como protagonistas a orquestas de primer nivel como Vulkano, La Tribu, La Brújula, Diamante, Miami, Playlist o Vermut Mamut, en la Plaza del Conde, junto al fortalecimiento de la programación matinal, que apostará por grupos de primer nivel como The Gafapasta, Los Bomberay, Darwin o Ismael Dorado.
Eventos populares: la Paella Popular del 20 de septiembre, a beneficio de la Asociación de Alzheimer «Nueva Vida» y la Hermandad Sacramental Nuestro Padre Jesús de la Bondad, así como las cañas y tapas ofrecidas por el Ayuntamiento, que se sumarán a los actos infantiles como la tarde de castillos hinchables, el espectáculo de magia de Rubén del Toro o la actuación de Zascanduri y a los de los más mayores con Luis Muñoz, Jesús Espinosa o Luis Brass.
Tradición: concursos de chito y petanca, suelta de vaquillas, concursos de carrozas, ofrendas florales y la esperada quema de fuegos artificiales del 20 de septiembre en la Avenida de España.
Los concejales han señalado que «el programa de este año aúna tradición y modernidad, con la intención de que todos los fuensalidanos encuentren su espacio en unas fiestas pensadas para disfrutar las 24 horas».
Por ello, el Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a participar en estas jornadas festivas, que convertirán a Fuensalida en un punto de encuentro de cultura, devoción y diversión.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete