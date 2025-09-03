Fuensalida se prepara para vivir sus Ferias y Fiestas 2025 con dos semanas de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Fuensalida ha dado a conocer el programa oficial de las Ferias y Fiestas 2025, que se celebrarán entre el 12 y el 21 de septiembre, y que reunirán a vecinos y visitantes en torno a una completa agenda de deporte, música, tradición, cultura y actos religiosos.

Así lo han anunciado los concejales de Festejos y Juventud, Laura Álvarez y Borja Sánchez-Heredero, destacando que el sábado 13 de septiembre será uno de los días más esperados, ya que tras el tradicional pasacalles con Gigantes y Cabezudos y el Chupinazo de los Kintos 2025, la localidad vivirá el desfile inaugural de Ferias y Fiestas con la participación de bandas y agrupaciones locales.

La jornada culminará con el Pregón a cargo del controlador aéreo José Jaime Álvarez Torrijos, la coronación de las Reinas Juveniles y un gran espectáculo de fuegos artificiales, que darán paso a la música en la Plaza del Conde y en la Zona Joven.

El programa combina actos tradicionales con propuestas de ocio para todas las edades

Actos religiosos: el domingo 14 se celebrará el Día del Santísimo Cristo del Olvido, con misa solemne y procesión; mientras que el domingo 21 será el turno de la Virgen de la Soledad, con misa, corrida de toros y procesión.

Actividades juveniles: la 21 edición de la Barbacoa Juvenil el 12 de septiembre y macrofiestas en la Zona Joven como Los 40 Sessions, Lo Perrero o FuensaTech, con la música más actual y los Djs más conocidos del panorama nacional.

Música y espectáculos: las noches tendrán como protagonistas a orquestas de primer nivel como Vulkano, La Tribu, La Brújula, Diamante, Miami, Playlist o Vermut Mamut, en la Plaza del Conde, junto al fortalecimiento de la programación matinal, que apostará por grupos de primer nivel como The Gafapasta, Los Bomberay, Darwin o Ismael Dorado.

Eventos populares: la Paella Popular del 20 de septiembre, a beneficio de la Asociación de Alzheimer «Nueva Vida» y la Hermandad Sacramental Nuestro Padre Jesús de la Bondad, así como las cañas y tapas ofrecidas por el Ayuntamiento, que se sumarán a los actos infantiles como la tarde de castillos hinchables, el espectáculo de magia de Rubén del Toro o la actuación de Zascanduri y a los de los más mayores con Luis Muñoz, Jesús Espinosa o Luis Brass.

Tradición: concursos de chito y petanca, suelta de vaquillas, concursos de carrozas, ofrendas florales y la esperada quema de fuegos artificiales del 20 de septiembre en la Avenida de España.

Los concejales han señalado que «el programa de este año aúna tradición y modernidad, con la intención de que todos los fuensalidanos encuentren su espacio en unas fiestas pensadas para disfrutar las 24 horas».

Por ello, el Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a participar en estas jornadas festivas, que convertirán a Fuensalida en un punto de encuentro de cultura, devoción y diversión.