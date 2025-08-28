Música, comercio y deporte se unen en la primera 'noche en blanco' de Fuensalida

Actividades de 'La noche en blanco' de Fuensalida

La localidad toledana de Fuensalida vivirá una noche muy especial con la celebración de 'La noche en blanco' el próximo 6 de septiembre, un evento que servirá como pistoletazo de salida para las ferias y fiestas 2025 del municipio, en honor al Santísmo Cristo del Olvido.

Esta cita, organizada por el Ayuntamiento de Fuensalida, se presenta como una nueva apuesta por la dinamización del municipio, reuniendo en un mismo espacio música, comercio local y deporte para todos los públicos. El escenario elegido será el aparcamiento central, que se transformará en un gran punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Fuensalida busca promover la participación ciudadana y poner en valor el tejido comercial y asociativo del municipio en un ambiente festivo y familiar.

Así, los comercios de Fuensalida saldrán a la calle ofreciendo los mejores precios en sus productos, acompañados por la mejor música de los grupos locales 'Los restos del naufragio', 'Malasaña' y 'Noise Cover'.

Además, la celebración de los tradicionales torneos de fútbol, voleibol y baloncesto de ferias y fiestas pondrán el toque deportivo a esta iniciativa.