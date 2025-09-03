Un concejal del equipo de gobierno del PP de Fuensalida, en Toledo, llama «gentuza» y manda «a tomar por culo» a la oposición en un pleno

La crispación política que se vive en todo el país ha llegado a un pueblo toledano, Fuensalida, en donde los ánimos entre socialistas y populares están más que caldeados. En el último pleno, celebrado el pasado 31 de julio, Borja Sánchez-Heredero, un concejal del equipo de gobierno del popular José Jaime Alonso, se dirigió a la bancada socialista, actualmente en la oposición, llamándoles: «Gentuza, sois basura, y lo sigo pensando, que os den por culo'. Así lo ha denunciado este miércoles el portavoz municipal socialista, Santi Vera, que ha confesado que ha estado estas últimas semanas esperando sin éxito que el actual concejal de Juventud, Comunicación y Transformación Digital se retractara. Por eso, ha pedido públicamente una rectificación al alcalde de Fuensalida en el transcurso de una rueda de prensa en la que el portavoz socialista ha denunciado el «clima de crispación y falta de respeto institucional» que se vive en el Ayuntamiento. «No es la primera vez que este concejal protagoniza insultos y violencia verbal», ha dicho.

Por esto, el PSOE de Fuensalida le exige a José Jaime Alonso que «asuma su responsabilidad por permitir y justificar estos comportamientos» porque «en la política no caben el insulto ni el odio». A pesar de esta situación, Vera ha lanzado un mensaje de compromiso a los vecinos y vecinas: «No vamos a renunciar a seguir trabajando por Fuensalida. Nuestro compromiso con el pueblo es firme y vital, y seguiremos defendiendo a nuestros vecinos ante la incompetencia y la crispación del actual gobierno».

Noticia Relacionada El PSOE acusa «al odio y la crispación» de PP y Vox de los ataques a sus sedes Casilda Zuloaga La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró denuncia 180 asaltos en menos de dos años, y pide a los populares «una condena firme»

En la rueda de prensa, el PSOE de Fuensalida ha alertado de la grave situación económica que atraviesa el Ayuntamiento tras dos años de gobierno del Partido Popular, con el bloqueo de 300.000 euros por parte de Hacienda debido al incumplimiento de las reglas fiscales, la necesidad de crear un Plan Económico-Financiero (PEF), la retención de fondos estatales, la pérdida de subvenciones clave como la destinada al CEIP Condes y un clima de crispación política que deteriora la convivencia institucional. Este gobierno local «en solo dos años, se ha gastado el millón de euros que dejamos ahorrado el anterior gobierno del PSOE, han pedido un préstamo de 600.000 euros y han subido todos los impuestos». «Y, aun así, las cuentas no cuadran y Hacienda ha tenido que intervenir, fiscalizándolas cada seis meses, bloqueando 300.000 euros y exigiendo un plan de ajuste que el Partido Popular aprobó en solitario», ha subrayado.

Además, Vera ha lamentado que «Fuensalida tiene hoy menos servicios y más caros que hace tres años», asegurando que «quien lo está pagando es la gente, con más impuestos y menos oportunidades». Y es que los vecinos y las vecinas ven cómo han aumentado entre un 20% y un 46% las tasas de agua, la de basura e incluso los servicios deportivos y educativos. Al mismo tiempo, el gobierno de José Jaime Alonso ha eliminado bonificaciones para familias, mayores y personas con discapacidad.

Sentencia contra el Ayuntamiento

Por otro lado, el portavoz municipal socialista también se ha referido a la condena de casi 400.000 euros que el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº1 de Toledo le ha impuesto al Ayuntamiento de Fuensalida por actuaciones contrarias a derecho. Una cuantía que, según ha advertido Vera, «volverá a salir del bolsillo de los vecinos, no del alcalde ni de su equipo». Un fallo judicial «muy grave» donde la propia sentencia dicta que la actuación del Ayuntamiento «no solo ha sido contraria a derecho, sino que ha bordeado los límites del delito». Para el Partido Socialista de Fuensalida esto «rompe cualquier confianza que los vecinos puedan tener en su Ayuntamiento».

Y, por último, el PSOE ha denunciado que el actual equipo de gobierno esté a punto de perder la subvención para climatizar el CEIP Condes de Fuensalida. «El proyecto que presentaron no cumplía ni los requisitos mínimos», ha afirmado Vera. «Ni siquiera detallaron el número de aulas que querían climatizar ni cómo pensaban hacerlo. Así es imposible que el proyecto sea valorado favorablemente». «Mientras otros municipios están aprovechando los fondos europeos, aquí nuestros niños y niñas siguen pasando calor en verano. Esto es fruto de la incompetencia y de un equipo de gobierno que prefiere quejarse antes que trabajar», ha explicado.

Santi Vera también se ha referido a lo que ha calificado de «acusaciones de falsedad» que el alcalde popular lanzó sobre el portavoz socialista «acerca de las deudas que el consistorio mantenía con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha». El concejal socialista y exalcalde ha aportado los certificados oficiales que obran en el expediente de la Consejería que «demuestran que el 10 de junio el Ayuntamiento tenía deudas pendientes con la Junta y que esas deudas se regularizaron semanas después». «Yo no mentí: manipularon la verdad y rectificaron después. Usaron recursos públicos para desprestigiarme y pedir mi dimisión. Eso es inaceptable», ha afirmado.