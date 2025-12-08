La exclusión social por motivos de salud alcanza a 300.000 personas en Castilla-La Mancha

El último Informe Foessa sobre Castilla-La Mancha sitúa la salud como uno de los ámbitos donde con mayor claridad se manifiestan las desigualdades sociales en la región. El estudio señala que el 15,6% de los hogares presenta algún problema de exclusión en ... esta dimensión, lo que equivale a unos 130.000 hogares y más de 300.000 personas con dificultades para acceder a una alimentación suficiente, a los servicios y productos sanitarios que precisan o a la atención médica adecuada para problemas crónicos o graves.

El documento detalla el perfil de los hogares afectados, que desmonta algunos estereotipos. Los más numerosos son aquellos encabezados por personas de nacionalidad y origen español, situados en riesgo de pobreza, compuestos habitualmente por dos a cuatro miembros, sin menores a cargo y, en su mayoría, con un hombre como sustentador principal. Se trata de hogares vulnerables que, pese a contar con cobertura sanitaria, no logran garantizar el acceso real a los cuidados que necesitan.

6,4% Hambre Es el porcentaje de hogares de Castilla-La Mancha que asegura que ha pasado hambre en la última década. La proporción de hogares que han sufrido inseguridad alimentaria se ha más que triplicado (del 1,9% al 6,4%). Es casi el doble de la media nacional (3,4%), mostrando un deterioro significativo en las condiciones materiales de vida.

La exclusión social en la dimensión sanitaria, según recoge el informe Foessa de Castilla-La Mancha, alcanza al 36,2% de los hogares en exclusión moderada y se dispara hasta el 77% entre los hogares en exclusión severa, una proporción claramente superior a la media española, que se sitúa en el 69,2%. Foesaa subraya, además, que la proporción de hogares gravemente afectados ha aumentado diecisiete puntos desde 2018, un deterioro que contrasta con la evolución registrada en España.

Salud mental

La salud mental emerge como uno de los indicadores más sensibles de la brecha social. Casi uno de cada cinco castellanomanchegos en exclusión severa declara una percepción negativa de su salud mental, un porcentaje muy superior al de quienes viven integrados. También el 22,5% de las personas que reconoce tener problemas de salud mental se encuentra en exclusión severa, un dato que evidencia la relación bidireccional entre precariedad y deterioro emocional. Además, el informe Foessa subraya que la salud mental actúa como un amplificador de la vulnerabilidad y como una barrera para abandonarla.

Por otro lado, y pesar de que la cobertura sanitaria es prácticamente universal en Castilla-La Mancha, el informe identifica un conjunto de barreras que dificultan un acceso efectivo.

Por ejemplo, el informe de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), creada por Caritas, revela que el 6,4% de las personas con enfermedades graves o crónicas no recibe asistencia médica, una proporción dos punto inferior al 8,6% registrado a nivel nacional. Asimismo, un 9,8% de los hogares de la región ha dejado de comprar medicinas o prótesis, o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos y situación de pobreza moderada. Se ha incrementado 1,1 puntos en seis años. No obstante, el porcentaje a nivel nacional es del 10.5%.

Salud bucodental

Sin embargo, las necesidades bucodentales y las ayudas técnicas revelan una brecha especialmente marcada: el 23,3% de la población necesita tratamientos odontológicos que no puede permitirse, frente al 16,4% en España, y un 11,1% no puede costear una prótesis dental, ligeramente por encima del 10% nacional. A ello se suma que un 11,6% no puede adquirir gafas o audífonos, lo que convierte estas ayudas técnicas en otra de las principales fuentes de desigualdad sanitaria.

9,8% Medicinas Es el porcentaje de hogares de Castilla-La Mancha que ha dejado de comprar medicinas o prótesis, o ha dejado de seguir tratamientos o dietas por problemas económicos y situación de pobreza moderada. Se ha incrementado 1,1 puntos en seis años. No obstante, el porcentaje a nivel nacional es del 10.5%.

El informe también confirma un empeoramiento de los indicadores vinculados a la capacidad de los hogares para cubrir necesidades básicas de salud. El porcentaje de familias que no pueden comprar medicinas o prótesis o seguir tratamientos por problemas económicos ha aumentado respecto a 2018 y afecta ya al 9,8% de los hogares, una proporción algo menor que el 10,5% del conjunto del país. También se ha incrementado el porcentaje de hogares que han pasado hambre en algún momento en la última década, que ha crecido del 1,9% al 6,4%, una cifra claramente superior al 3,4% nacional, lo que refleja el deterioro de las condiciones materiales de vida entre los sectores más vulnerables.

A esto se suma el repunte de los hogares con personas con enfermedades graves o crónicas que no reciben asistencia médica en un año, que han pasado del 0,7% al 1,8%, una proporción que pese a ser inferior al promedio español muestra que siguen existiendo barreras para garantizar un acceso efectivo al sistema sanitario más allá de la cobertura formal.

El deterioro de estos indicadores confirma que las dificultades en salud no responden solo a la situación médica, sino que están directamente vinculadas a su capacidad económica. En este ámbito, Foessa insiste en que estas carencias no solo afectan al bienestar físico, sino que limitan la autonomía, agravan la vulnerabilidad y condicionan la posibilidad de mejorar la situación socioeconómica.