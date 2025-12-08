Suscribete a
La exclusión social por motivos de salud alcanza a 300.000 personas en Castilla-La Mancha

El informe Foessa confirma que la salud también está vinculada a la capacidad económica

La exclusión social afecta al 20% de la población de Castilla-La Mancha: vivienda y empleo en el epicentro de la desigualdad

El 23,3% de la población necesita tratamientos odontológicos que no puede permitirse
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

El último Informe Foessa sobre Castilla-La Mancha sitúa la salud como uno de los ámbitos donde con mayor claridad se manifiestan las desigualdades sociales en la región. El estudio señala que el 15,6% de los hogares presenta algún problema de exclusión en ... esta dimensión, lo que equivale a unos 130.000 hogares y más de 300.000 personas con dificultades para acceder a una alimentación suficiente, a los servicios y productos sanitarios que precisan o a la atención médica adecuada para problemas crónicos o graves.

