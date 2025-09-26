La digitalización y sostenibilidad, claves en el diseño del Plan Estratégico de Comercio Minorista 2025-2030

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado el Plan Estratégico de Comercio Minorista 2025-2030, un plan que cuenta con una inversión de 17 millones de euros, seis ejes estratégicos, 25 líneas de trabajo y más de 70 medidas para afrontar los retos de un sector fundamental por su capacidad de vertebración económica y social del territorio.

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la celebración de la reunión del Observatorio de Comercio de Castilla-La Mancha, donde ha destacado el impacto de un sector que genera cerca de 55.000 empleos directos en la región y que aporta más de 9.200 millones de euros al PIB de Castilla-La Mancha.

La consejera ha agradecido el trabajo y la implicación de los integrantes del Observatorio de Comercio de la región, así como del sector en su conjunto, en la elaboración de este plan, que pone negro sobre blanco los desafíos y fortalezas del comercio minorista, «una actividad que tiene un gran impacto en la economía de Castila-La Mancha, pero que tiene aún una mayor importancia como elemento vertebrador económica y socialmente de nuestro territorio», ha indicado Franco.

En esta línea, ha recordado que el comercio aporta un 17,1 por ciento del PIB de la región, con más de 9.200 millones de euros; genera alrededor de 55.000 empleos directos y cuenta con más de 17.000 empresas en Castilla-La Mancha que aglutinan más de 22.500 puntos de venta «El Plan nace con un horizonte presupuestario de 17 millones de euros, pero es, como todas las estrategias que planteamos de la mano de los diferentes sectores, un documento vivo, que iremos abordando en función de los retos y desafíos a los que nos tengamos que enfrentar.

Seis ejes

El Plan Estratégico de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha 2025-2030 cuenta con seis objetivos esenciales: consolidar y revitalizar el comercio como motor regional, impulsar la competitividad e innovación de las empresas del sector, fomentar el empleo cualificado, garantizar la cobertura territorial, apoyar la sostenibilidad y la transición ecológica del sector y reforzar la identidad y la singularidad del comercio de Castilla-La Mancha. «Tenemos ya algunos desafíos que abordar, como los cambios en los hábitos de consumo, el envejecimiento de la población, así como la sostenibilidad, la digitalización o la dispersión geográfica», ha enumerado.

El Plan consta de seis ejes de actuación con 25 líneas estratégicas y más de 70 acciones. «Desde el eje uno, de modernización, digitalización e innovación; hasta el eje seis, que es la proyección y valor estratégico del comercio minorista; hemos tratado de recoger las diferentes realidades de la actividad comercial en Castilla-La Mancha», ha señalado Franco. El resto de ejes lo componen el talento y capacitación para un comercio de calidad; dinamización comercial para la competitividad y el desarrollo; normativa y regulación; y el impulso a la colaboración público-privada.