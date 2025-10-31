El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que Cuenca será la sede del Día de la Región en 2026, una cita que se celebrará el 31 de mayo. «Tomaremos la decisión próximamente de celebrar aquí el próximo Día ... de Castilla-La Mancha», avanzó durante el acto de colocación de la primera piedra de la futura Oficina Emplea y Centro de Formación de la capital conquense.

García-Page destacó que esa jornada servirá para «plantear la perspectiva de una ciudad que nos importa a toda Castilla-La Mancha», subrayando que Cuenca está viviendo un proceso de transformación importante, «sin rupturas, con planificación, esfuerzo y una «excelente colaboración» institucional entre el Estado, la Diputación, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento». En este sentido, lamentó que «en la España de hoy todavía sea noticia el entendimiento entre administraciones», y reivindicó el valor del trabajo conjunto y el sentido común en la gestión pública.

El presidente regional valoró algunos de los proyectos estratégicos que están impulsando el desarrollo de la ciudad, como el nuevo hospital de Cuenca, cuyas obras se encuentran en su fase final. «Va a ser una de las grandes banderas de esta ciudad, un símbolo de autoestima para una capital con una historia tan rica como Cuenca», aseguró.

Además, avanzó que el Gobierno regional mantiene conversaciones con la Seguridad Social para definir el futuro uso del antiguo hospital, donde se prevé combinar instalaciones públicas, viviendas y espacios para la creación de empleo.

En materia de infraestructuras urbanas, García-Page señaló que en enero podrían comenzar a instalarse los primeros tramos de la escalera mecánica, un proyecto «complejo, pero muy necesario para mejorar la movilidad» y que, según dijo, «ha requerido un gran esfuerzo jurídico y patrimonial».

El jefe del Ejecutivo autonómico también hizo referencia al potencial turístico de Cuenca y a la oportunidad que representan iniciativas como ToroVerde, que continúan avanzando. «Podemos estar ante una revolución tranquila, que refuerce la industria turística, una de las más determinantes para España y para Castilla-La Mancha», afirmó.

En este contexto, recordó que el ministro de Industria le ha confirmado la intención de proponer en Toledo la celebración de un importante evento internacional de turismo, una iniciativa que reforzará la posición de la región en este sector.