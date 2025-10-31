Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un muerto y un herido grave por una explosión en la base militar de la Legión en Almería
Última hora
Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas de Madrid y Barcelona

Cuenca será la sede del Día de la Región en 2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegura que están en conversaciones para dotar de nueva utilidad al antiguo hospital, una vez se complete el traslado

El Día de Castilla-La Mancha se celebra con el hito del nuevo Estatuto de Autonomía

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha esteban gonzález
E. Bustos

E. Bustos

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que Cuenca será la sede del Día de la Región en 2026, una cita que se celebrará el 31 de mayo. «Tomaremos la decisión próximamente de celebrar aquí el próximo Día ... de Castilla-La Mancha», avanzó durante el acto de colocación de la primera piedra de la futura Oficina Emplea y Centro de Formación de la capital conquense.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app