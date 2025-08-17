Castilla-La Mancha refuerza con 33 bomberos y 4 medios aéreos la lucha contra el fuego en Galicia, Asturias y Castilla y León
Dos helicópteros y bomberos forestales participan en el incendio Canalejas, en la provincia de León, que se encuentra en nivel 2 de gravedad
Continúan cerca de 30 incendios activos en Castilla y León, más de la mitad en la provincia leonesa
La jornada de este domingo vuelve a estar marcada por los grandes incendios forestales que afectan a distintos puntos de España y que ponen a prueba la resistencia de los equipos de extinción. Galicia, Asturias y Castilla y León concentran hoy los fuegos más graves, en una ola de incendios que mantiene la tensión en media España y que ha obligado a cortar carreteras y a mantener dispositivos extraordinarios de seguridad y emergencias.
En este contexto, Castilla-La Mancha ha vuelto a mostrar su solidaridad con la movilización de 33 profesionales del Plan INFOCAM —bomberos forestales y agentes medioambientales—, además de cuatro medios aéreos y dos equipos de maquinaria pesada que trabajan fuera de la región para reforzar la lucha contra las llamas.
La movilización de hoy de #INFOCAM de @gobjccm fuera de #CLM alcanza 33 efectivos #BBFF #AAMM, 4 medios aéreos y 2 equipos de maquinaria pesada en #IIFF de #Galicia @112Galicia, @naturalezacyl y @112cyl y @112Asturias contra los #IIFF:— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 17, 2025
1🛩️ #IIIFF #Galicia #Ourense + 🚜2 equipos… pic.twitter.com/YXJC8dw78h
El operativo se ha distribuido de la siguiente manera: un hidroavión y dos equipos de maquinaria pesada operan en los incendios de Ourense (Galicia); un helicóptero, junto con un grupo de bomberos forestales, actúa en el incendio de Degaña (Asturias); y otros dos helicópteros y bomberos forestales participan en el incendio Canalejas, en la provincia de León, que se encuentra en nivel 2 de gravedad
