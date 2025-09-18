Castilla-La Mancha busca aliados europeos para frenar la nueva PAC propuesta por la Comisión Europea

El Gobierno de Castilla-La Mancha buscará hoy en Elsinor (Dinamarca) establecer los primeros contactos con otras regiones de la Unión Europea para hacer un frente común contra la propuesta de la Política Agraria Comunitaria (PAC) presentada por la Comisión Europea, «una propuesta muy perjudicial para los intereses del sector agrario en España y en Castilla-La Mancha en particular». Así lo ha asegurado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, horas antes de que el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, participe en la 235ª Mesa del Comité de las Regiones en Dinamarca.

Martínez Guijarro ha insistido en que la propuesta de la Comisión no de salir adelante porque «reduce de manera radical los fondos a la PAC y elabora toda una renacionalización de esta». En este sentido, ha detallado que acaba con lo conocido como segundo pilar de la PAC, recortando programas de desarrollo rural que incluyen líneas de apoyo a la incorporación de jóvenes, disminuye el dinero que llega a los Grupos de Desarrollo Rural «que apoyan pequeños proyectos de inversión en el medio rural, y supondrá la reducción de ayudas que llegan a las explotaciones agrarias», afectando además a la lucha contra la despoblación.

Ante esta situación, ha avanzado que, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la mano de las organizaciones agrarias, Castilla-La Mancha va a elaborar una propuesta alternativa de lo que deben ser las nuevas reglas de funcionamiento de la PAC.

El vicepresidente primero ha calificado de «incomprensible» que el Gobierno conservador de la Comisión Europea haya tomado esta decisión de recortar la PAC, más aún teniendo en cuenta que las pasadas elecciones europeas se celebraron en un clima de crispación del sector agrario. «De una manera sorprendente ha reaccionado perjudicando los intereses del sector», ha puntualizado.

Ciberseguridad y uso de datos

Por otro lado, Martínez Guijarro ha explicado que otro asunto que se abordará en el Pleno del Comité de las Regiones es la ciberseguridad y el uso de datos, en un contexto en el que la Unión Europea ha impulsado reglamentos y directivas sobre esta materia.

El Ejecutivo autonómico apuesta por promover la cooperación entre regiones para coordinar políticas de ciberseguridad con el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Gobierno de España. «Estamos colaborando, con otras comunidades autónomas, en la creación de espacios de datos en materia de agricultura, turismo; y queremos impulsar políticas de ciberseguridad dando mayor importancia a la formación, a la sensibilización en materia de ciberseguridad, tanto a los empleados públicos a las empresas y a los pequeños ayuntamientos de la región», ha subrayado el vicepresidente primero.

Junto al presidente regional y al vicepresidente primero, participan en la 235ª Mesa del Comité de las Regiones el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo.