Page: «Hay que hacer un frente común contra la nueva PAC para que no nos cuelen este atraco»

Está claro que es lo que más le preocupa ahora al presidente de Castilla-La Mancha: hay que detener la nueva PAC que se proyecta en Europa. Por eso, este viernes ha dicho en un pequeño pueblo de Ciudad Real que se precisa de un frente común, ir todos unidos, para conseguirlo.

Durante su intervención tras la inauguración de una casa para mayores en la AETIM El Torno, de la localidad de Porzuna, en Ciudad Real, Page ha advertido de que «intentan acabar con el tronco de la PAC y hay que hacer un frente unido; o peleamos por el global de la Política Agraria Común intentando que no nos dividan, o perdemos todos«, ha dicho con vehemencia.

En este sentido, se ha referido a las reuniones que mantendrá desde la próxima semana en adelante en Europa para «presionar a la dirección y conseguir que las cosas se mantengan. A veces, lo más progresista es conservar, mantener lo que va bien y solo cambiar lo que no funciona«.

A su juicio, que la Unión Europea incremente el gasto para Defensa significa que «los platos rotos los paguen las zonas rurales, y más en una región como esta«. Por ello, ve necesario que se unan todos los sectores y todos los partidos con el Ministerio de Agricultura »y hacer un frente común« contra la nueva PAC con »franceses, alemanes, italianos y portugueses« para que «no nos cuelen este atraco» porque afectaría a «muchísima gente», no solo al sector agrario, «sino a los bares, los comercios...es algo que circula para todos».

«Los PGE no me son indiferentes»

En otro momento de su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que siguen bajo negociación del Gobierno con los grupos parlamentarios, y ha dicho que a él este asunto de los PGE «no me es indiferente, y me voy a dejar la piel con los ministerios« para que beneficien a la región, en medio de una situación política nacional »asfixiante y con bronca permanente«. »Castilla-La Mancha no tiene hoy nada que envidiar a ninguna tierra, aquí las cosas funcionan bien; no quiero más que Cataluña o Madrid, pero no voy a consentir menos. No queremos más, como los independentistas, que quieren siempre más que los demás. Tengo que volver a nacer para que me calle, me lo diga eL PSOE o el PP, pero antes que castellanomanchegos somos españoles y nuestros servicios están a disposición de toda la gente«, ha dicho.