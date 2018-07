Puertollano: el PSOE apoya sin fisuras a una alcaldesa «honesta y honrada» Lo único que hizo Mayte Fernández «fue ayudar a la UDEF en el esclarecimiento de las cosas», según Cristina Maestre

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado este viernes que el partido «apoya sin fisuras» a la alcaldesa de Puertollano, la socialista Mayte Fernández, a la que ha definido como una regidora «honesta y honrada», que además está haciendo «una gran labor».

«Nosotros apoyamos al cien por cien a Mayte Fernández» ha destacado Maestre, que ha resaltado que «no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurrió el miércoles», cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron el Ayuntamiento en una operación por presuntas irregularidades en la construcción de un campo de fútbol.

Lo único que hizo la alcaldesa «fue ayudar a la UDEF en el esclarecimiento de las cosas», ha afirmado Maestre en relación con esta operación policial, en la que fueron detenidas varias personas, entre ellas el exalcalde socialista Joaquín Hermoso Murillo.

«El PP está haciendo el ridículo»

Respecto a este último, ha recordado que hace tiempo que dejó el partido y ha subrayado que «nosotros, como no podía ser de otra manera, si el exalcalde de Puertollano ha cometido algún delito, somos los primeros en pedir que se proceda según convenga en justicia».

«Ni más ni menos, tanto es así que la propia alcaldesa ya ha anunciado que se va a personar», ha apuntado Maestre, que ha criticado la actitud del Partido Popular en relación con este asunto.

Según ha dicho Maestre, el Partido Popular tiene solo seis concejales en el Ayuntamiento de Puertollano, «y así le ha ido» cuando ha comenzado a hablar de una posible moción de censura, porque lo que haciendo «es el ridículo, porque pinta lo que la Paca en los títeres».

«No ha hecho más que anunciar la moción de censura y obviamente se ha quedado solo», ha señalado la portavoz regional del PSOE, que ha indicado que el resto de grupo políticos en el Ayuntamiento de Puertollano han dicho que no la van a apoyar.

No obstante, ha considerado que «si verdaderamente creen que están en condiciones de tirar para adelante y lograr la complicidad de otros grupos, que tiren para adelante, pero no me parece a mí que no pintan mucho en Puertollano los señores del Partido Popular; que la gente de Puertollano no se siente identificada con el Partido Popular». «Vamos, que no generan confianza», ha sentenciado Maestre, que ha considerado que «lo que tienen que hacer es dejar de enredar».

«Dejarla trabajar»

La portavoz del PSOE castellanomanchego ha insistido en que «tenemos una alcaldesa que es honesta, honrada, no nos cabe ninguna duda en el Partido Socialista, que además está trabajando seriamente por reflotar la situación en Puertollano a todos los niveles, que trabaja incansablemente por una ciudad de servicios y de calidad, que trabaja de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha para ofrecer nuevas alternativas de desarrollo industrial y económico como nunca se había hecho».

Maestre ha abogado por «dejarla trabajar» y ha opinado que el Partido Popular «puede enredar con otras muchas cosas». Por ejemplo, puede entretenerse «en ofrecer alternativas, en explicar a los ciudadanos de Puertollano cuál es su modelo de trabajo en la ciudad», pero que deje de enredar, ha insistido la portavoz del PSOE.