Suscribete a
ABC Premium

Los Reyes disfrutan con el matrimonio Al Sisi de una cena frente a las pirámides

Al pie de las pirámides, los Reyes han protagonizado la imagen más icónica de su primer día en El Cairo y que ha reflejado la trascendencia de las relaciones bilaterales entre España y Egipto

El Rey denuncia ante Al Sisi «el brutal e inaceptable sufrimiento» en Gaza y respalda el plan de reconstrucción impulsado por Egipto

Los Reyes disfrutan con el matrimonio Al Sisi de una cena frente a las pirámides
Casa real
Angie Calero

Angie Calero

Enviada especia a El Cairo (Egipto)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cables ocultos bajo la arena, cámaras que apenas se advierten y un perímetro de seguridad que protege sin alterar el paisaje. La tecnología española, coordinada por la pública Isdefe, ha modernizado la iluminación y los sistemas de vigilancia de las pirámides de Guiza. Un trabajo ... que esta noche también ha servido para alumbrar una actividad de los Reyes que, por su carácter privado, no figuraba en la agenda oficial del viaje de Estado a Egipto: la visita de Don Felipe y Doña Letizia a los templos de Keops, Kefrén y Micerinos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app