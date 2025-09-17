Suscribete a
El Rey denuncia ante Al Sisi «el brutal e inaceptable sufrimiento» en Gaza y respalda el plan de reconstrucción de Egipto
Angie Calero

Enviada especia a El Cairo (Egipto)

Felipe VI ha denunciado esta mañana en El Cairo el «brutal e inaceptable sufrimiento» que padece la población civil en Gaza y ha respaldado el plan de reconstrucción impulsado por Egipto. En el almuerzo ofrecido por el presidente Abdelfatá al Sisi y ... su mujer, Entissar Amer Al Sisi, en el Palacio de Al-Ittihadiya, en el barrio cairota de Heliópolis, el Rey ha defendido ante el jefe del Ejecutivo la necesidad de un Estado palestino «viable», integrado por Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que pueda convivir en paz y seguridad con Israel. «No podemos desfallecer en el empeño», ha subrayado, al tiempo que ha agradecido el papel mediador de Al Sisi en la búsqueda de un alto el fuego y en la liberación de rehenes.

