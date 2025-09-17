El Rey denuncia ante Al Sisi «el brutal e inaceptable sufrimiento» en Gaza y respalda el plan de reconstrucción de Egipto

Felipe VI ha denunciado esta mañana en El Cairo el «brutal e inaceptable sufrimiento» que padece la población civil en Gaza y ha respaldado el plan de reconstrucción impulsado por Egipto. En el almuerzo ofrecido por el presidente Abdelfatá al Sisi y ... su mujer, Entissar Amer Al Sisi, en el Palacio de Al-Ittihadiya, en el barrio cairota de Heliópolis, el Rey ha defendido ante el jefe del Ejecutivo la necesidad de un Estado palestino «viable», integrado por Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que pueda convivir en paz y seguridad con Israel. «No podemos desfallecer en el empeño», ha subrayado, al tiempo que ha agradecido el papel mediador de Al Sisi en la búsqueda de un alto el fuego y en la liberación de rehenes.

Felipe VI ha pedido redoblar esfuerzos para que la comunidad internacional no renuncie al diálogo y a la cooperación en un contexto mundial dominado por conflictos y tensiones. «Son un faro en momentos oscuros», ha advertido el Rey, tras ser recibido junto a la Reina Letizia por el matrimonio Al Sisi en el Palacio de Heliópolis. Allí, con el Rey y el presidente de Egipto en primera fila y con la Reina y la Primera Dama una veintena de metros por detrás, han sonado los himnos nacionales de España y Egipto y han sido recibidos por la Guardia de Honor, una bienvenida con la que ha dado comienzo de manera oficial el primer viaje de Estado de los Reyes a Egipto, que es también el primero que realizan a toda la región.

El contexto de tensión internacional ameritaba un nuevo llamamiento por parte del Rey a la llamada a la paz en Oriente Próximo, pero, además, Don Felipe ha repasado la intensa agenda bilateral entre España y Egipto. Felipe VI evocó al diplomático catalán Eduard Toda, «profundo enamorado de Egipto» –cuya trayectoria en la Carrera Diplomática se puede conocer ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid–, para subrayar la fascinación histórica entre ambos pueblos. «Somos dos culturas enraizadas en el Mediterráneo, con un modo similar de entender la vida», ha destacado el Rey, quien ha recordado la visita de Al Sisi a Madrid el pasado 19 de febrero y la firma de la Asociación Estratégica, reforzada ahora con esta nueva cita en El Cairo.

El Monarca ha puesto en valor la consolidación de las relaciones económicas, alimentadas por la presencia de empresas españolas en sectores como el transporte, la energía o el agua, y ha vinculado ese dinamismo al turismo y a la próxima inauguración del Gran Museo Egipcio, que las autoridades del país no dejan de aplazar ante la creciente escalada del conflicto en Gaza. El Rey ha descrito esta nueva sala como «un gran regalo de Egipto al mundo». También ha ensalzado el papel de la Cooperación Española, cuya financiación en el país se ha duplicado en los últimos años.

Visita a Guiza

La cultura ha ocupado un papel casi central a lo largo del discurso del Rey. Ha subrayado la fuerza del hispanismo en las universidades egipcias y la relevancia del Instituto Cervantes de El Cairo y Alejandría, «entre los más grandes del mundo en número de alumnos». Y ha destacado también los vínculos que unen a ambos países a través de la arqueología, con seis décadas de excavaciones conjuntas, dos de estas misiones las visitarán los Reyes en Luxor. En este momento de sus palabras, Don Felipe, «como nota personal», le ha trasladado a Al Sisi un deseo suyo y de la Reina: «Os confieso que ansiamos, de manera especial, ver la luz del atardecer en las pirámides de Guiza». Una visita a los templos de Keops, Kefrén y Micerinos simbolizaría los estrechos lazos entre España y Egipto. Estas obras faraónicas tienen una gran trascendencia para España, ya que toda la iluminación y sistemas de seguridad han corrido a cargo de empresas españolas.

«No es solo cultura en clave de pasado lo que nos atrae de Egipto», ha añadido, aludiendo a la narrativa, el cine y la música, sin olvidarse del deporte y la posibilidad de un futuro enfrentamiento entre las selecciones de fútbol de ambos países en el Mundial.

En clave regional, Felipe VI ha remarcado el papel de Egipto en el Mediterráneo y en África, y ha destacado que España seguirá contando con El Cairo como «referente de primer orden» en su estrategia africana. También ha avanzado que la próxima Cumbre UE-Egipto de octubre y el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo serán oportunidades para «dar un nuevo impulso» al partenariado en un año simbólico, coincidiendo con el 30º aniversario del Proceso de Barcelona.

El Rey ha finalizado su intervención volviendo a Eduard Toda –un catalán enamorado de Egipto– para elogiar a Ahmad Zaki, un egipcio fascinado por España que a finales del XIX elogió la dignidad y generosidad de nuestro pueblo tras recorrer Granada. «En ese reflejo se resume nuestra relación», ha concluido Felipe VI, convencido de que este viaje abre «un nuevo capítulo en la inquebrantable amistad entre Egipto y España».

Condecoraciones a los Reyes

El presidente de Egipto ha concedido al Rey el Collar del Nilo, la más alta de las condecoraciones egipcias, y a Doña Letizia la Orden de Al-Kamal (Orden de la Perfección) en clase Premium o excelente, para quienes destacan por sus servicios al país o a la humanidad.