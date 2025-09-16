Felipe VI reclama en Egipto «diálogo y reconciliación» en plena ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza

El viaje de Estado de los Reyes a Egipto comienza marcado por la escalada del conflicto en Gaza, tras el inicio este martes de la ofensiva terrestre israelí. Mientras Benjamin Netanyahu llenaba la zona de tanques, llevando más destrucción y muerte a la ... región, Don Felipe y Doña Letizia han aterrizado en El Cairo, donde nada más llegar se han reunido con una representación de la colectividad española en Egipto. Ante unas 300 personas, el Rey ha resaltado el «momento convulso y trágico» que atraviesa Oriente Próximo y, en este contexto en el que realizan este viaje, él y la Reina han querido transmitir su «apoyo y cercanía» a toda la colonia de españoles. «Somos conscientes de la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y por eso queremos transmitiros nuestro apoyo y cercanía, y con ella la de vuestros compatriotas», les ha traslado el Rey.

En un escenario así, Don Felipe ha destacado que España y Egipto comparten «un anhelo» que sostienen con convicción y que se cimienta en una «convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo que permita finalmente un entorno de estabilidad para el desarrollo de los pueblos con dignidad y justicia». «De momento parece una utopía, pero debe ser posible y todos debemos contribuir a que así sea», ha añadido el Rey.

Sin tomar parte en el conflicto, Don Felipe ha mencionado «la total devastación de Gaza», consecuencia del ataque de Hamás al Estado hebreo el 7 de octubre de 2023: «El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi dos años, ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y la total devastación de Gaza».

Egipto desempeña un papel clave como facilitador de las negociaciones entre Hamas y el Gobierno de Netanyahu. En este contexto, el Rey ha destacado que, junto con España, ambos países «caminan juntos» en la búsqueda de «esa paz duradera y valiente», como se calificaba a la solución del conflicto de Oriente Próximo en la década de los años 90.

La colonia española en El Cairo la componen 1.056 personas. Un grupo muy diverso, que refleja la riqueza de los lazos bilaterales entre países. Felipe VI ha iniciado su intervención agradeciendo «de corazón» el recibimiento en lo que es, según ha recordado, no solo su primer viaje de Estado a Egipto, sino también el primero a toda la región. «Para la Reina y para mí, este encuentro siempre es muy especial: nos permite conoceros, escuchar vuestras experiencias y vuestra visión de este gran país, sus retos y nuestras oportunidades como españoles ante su futuro», ha señalado, al tiempo que ha reconocido la «generosidad y compromiso» de quienes mantienen vivo el vínculo con España desde esta tierra milenaria.

En su discurso, el Rey ha evocado a los viajeros e intelectuales españoles que se acercaron con admiración a Egipto en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX -de Menéndez Pidal a Gregorio Marañón, pasando por Isabel García Lorca o Juliá﻿n Marías-, subrayando cómo sus estancias transformaron su manera de entender el Mediterráneo. Hoy, ha apuntado Don Felipe, esa huella se prolonga en la labor cotidiana de la comunidad española residente en Egipto, «testimonio del afecto que los egipcios profesan a España gracias a vuestra dedicación y trabajo».

El encuentro ha permitido a los Reyes conocer a una representación de los diferentes perfiles de españoles que viven Egipto, la mayoría de ellos en El Cairo: empresarios implicados en proyectos de infraestructuras y comercio, arqueólogos y egiptólogos que desde hace seis décadas trabajan codo con codo con sus colegas egipcios en excavaciones de prestigio internacional, profesores de español y arabistas que consolidan el papel del Instituto Cervantes de El Cairo y Alejandría -entre los más grandes del mundo en número de alumnos-, investigadores y científicos en universidades locales, cooperantes y personal de ONG, periodistas, y por supuesto el personal de la embajada y sus distintas oficinas.

«Todos vosotros, que vivís aquí con vuestras familias, en muchos casos desde hace décadas, sois parte esencial de la relación bilateral», ha remarcado Felipe VI. Y ha añadido que esa relación se ha visto reforzada este año con la elevación del vínculo entre España y Egipto al rango de Asociación Estratégica, «reflejo de la solidez de los lazos entre nuestros pueblos».