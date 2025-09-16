Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo si no hay adelanto electoral nacional previo

Felipe VI reclama en Egipto «diálogo y reconciliación» en plena ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza

Los Reyes inician su viaje de Estado en El Cairo con una recepción a la colectividad española, a quienes han trasladado su «apoyo y cercanía» en este momento «convulso y trágico»

Los Reyes viajan a Egipto, país clave en las negociaciones sobre la paz en Gaza

Don Felipe y Doña Letizia
Don Felipe y Doña Letizia EFE
Angie Calero

Angie Calero

Enviada especial a El Cairo (Egipto)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El viaje de Estado de los Reyes a Egipto comienza marcado por la escalada del conflicto en Gaza, tras el inicio este martes de la ofensiva terrestre israelí. Mientras Benjamin Netanyahu llenaba la zona de tanques, llevando más destrucción y muerte a la ... región, Don Felipe y Doña Letizia han aterrizado en El Cairo, donde nada más llegar se han reunido con una representación de la colectividad española en Egipto. Ante unas 300 personas, el Rey ha resaltado el «momento convulso y trágico» que atraviesa Oriente Próximo y, en este contexto en el que realizan este viaje, él y la Reina han querido transmitir su «apoyo y cercanía» a toda la colonia de españoles. «Somos conscientes de la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y por eso queremos transmitiros nuestro apoyo y cercanía, y con ella la de vuestros compatriotas», les ha traslado el Rey.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app