El Gobierno envía a los Reyes a China para reforzar sus lazos con Pekín

Existe temor a que España se aleje de EE.UU. y la UE, sus socios tradicionales, en plena crisis geopolítica internacional

La visita de Don Felipe y Doña Letizia pretende afianzar los lazos económicos entre los dos países

Coronas entre pandas: la Monarquía española vista desde China

Los Reyes, con Xi Jimping y su mujer en 2018
Los Reyes, con Xi Jimping y su mujer en 2018 ángel de antonio
Angie Calero

Angie Calero

Enviada especial a Pekín (China)

Los Reyes aterrizarán este lunes en la ciudad de Chengdú, donde iniciarán mañana su primer viaje de Estado a China. La visita tiene un marcado componente político, ya que busca elevar al más alto nivel los esfuerzos diplomáticos que el Gobierno de Pedro Sánchez ... ha intensificado en los últimos dos años y que pasan por estrechar los lazos con Pekín para buscar alianzas económicas, en un momento donde, además, existe un distanciamiento notable entre España y Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

