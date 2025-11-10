El Gobierno envía a los Reyes a China para reforzar sus lazos con Pekín

Los Reyes aterrizarán este lunes en la ciudad de Chengdú, donde iniciarán mañana su primer viaje de Estado a China. La visita tiene un marcado componente político, ya que busca elevar al más alto nivel los esfuerzos diplomáticos que el Gobierno de Pedro Sánchez ... ha intensificado en los últimos dos años y que pasan por estrechar los lazos con Pekín para buscar alianzas económicas, en un momento donde, además, existe un distanciamiento notable entre España y Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Felipe VI se convertirá este lunes en el primer Monarca europeo que visita China en siete años. Aunque desde el Palacio de la Moncloa también enmarcan el viaje como una respuesta a la visita del presidente chino Xi Jimping en 2018 a España y dentro del vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre países acordada por José Luis Rodríguez Zapatero, la presencia de los Reyes en China también se produce en un contexto muy delicado en Bruselas: días después de que la Comisión Europea proponga controles a los países miembros de la UE para que no se conviertan en 'caballos de Troya' al acercarse a China.

Si Don Felipe realiza ahora su primera visita a China desde su proclamación hace once años, Sánchez se ha reunido con Xi Jimping tres veces en menos de tres años, lo que junto al antecedente de Zapatero indica que el PSOE no ha hecho más que estrechar lazos con el régimen chino. «Lo ideal sería que esta visita fuera anodina y sin grandes titulares», explica a ABC la economista Alicia García-Herrero, investigadora senior en Bruegel, un Think tank con sede en Bruselas. «Espero que los Reyes vayan superpreparados», apunta, sobre todo porque el último viaje de Sánchez a China el pasado mes de abril «demostró que es muy fácil acabar pareciendo lo que no se quiere parecer»: en medio de la guerra de aranceles con la UE -que afectó a las importaciones del sector porcino, la mitad de las cuales proceden de España- Sánchez viajó a China y acabó haciéndose una foto con Xi Jimping «en la que pareció apoyar públicamente la idea de que no debía haber guerra comercial con China».

El hecho de que vayan los Reyes «tiene un peso simbólico enorme». Por eso García-Herrero espera «que todo esté tan medido que no haya lugar para malinterpretaciones» y que la preparación del viaje haya sido «tan rigurosa como para que esa foto de Sánchez no pueda repetirse porque seguro que China va a intentar llevar a los Reyes a su terreno». «Creen que puede repetirse lo de Sánchez pero con el Rey»: que Felipe VI «muestre un apoyo incondicional y sin fisuras» al régimen autoritario del Partido Comunista chino.

Segunda potencial mundial

Que los Reyes viajen a China es algo que no debería extrañar a nadie porque se trata de la segunda potencia económica del mundo, después de EE.UU. «En este tipo de visitas los temas controvertidos se dejan fuera», apunta una fuente diplomática consultada por ABC.

Lo que es «innegable» y que realmente preocupa es que «en Bruselas han observado la evolución del Gobierno de Sánchez y ahora nos ven como excesivamente prochinos y no neutrales», lo que genera distancia con otros socios europeos y, al mismo tiempo, «acentúa la mala relación actual con EE.UU.». «Nos acercamos más a China y eso también puede generar recelos», explica esta fuente, al tiempo que recuerda que a principios de año el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió a Madrid que estrechar lazos con Pekín «sería un suicidio comercial». Esta reacción por parte de EE.UU. no refleja el trasfondo de los intereses de la Casa Blanca: mientras controlan las relaciones que los demás países del mundo tienen con China -especialmente con sus principales socios y aliados-, la Administración Trump mantiene una interlocución fluida con China y cierra sus propios acuerdos comerciales.

«El aliado más importante para España es EE.UU. y no hay ningún tipo de señal sobre un giro en este sentido», explica Mario Esteban, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid especializado en Asia Oriental e investigador principal del Real Instituto Elcano. García-Herrero expone que «si uno mira las estadísticas de inversión directa china en España, oficialmente rondan los 400 millones y que la inversión americana, en cambio, ha caído a la mitad en lo que llevamos de año pero que aún así está en 1.500 millones»: «No hay duda de que EE.UU. es nuestro principal inversor. Lo primero que deberíamos mirar es qué hemos obtenido a cambio de intensificar las relaciones diplomáticas». Existe un desequilibrio en las relaciones económicas: China invierte mucho en España, pero no ocurre lo mismo a la inversa. Este viaje trata de estabilizar la balanza comercial.

A la pregunta sobre si han merecido la pena los esfuerzos diplomáticos de los dos últimos años, Esteban cree que sí y que el viaje de los Reyes persigue reforzar los lazos económicos, «no hay que buscar muchas más lecturas». Dice que el sentido del viaje «es mucho menos ambicioso de lo que parece»: «España siempre ha tenido buena sintonía con China, pero ambos países no se han asociado tanto como se podía esperar». En un momento en que Francia y Alemania tienen una gran dependencia de China, Pekín y Madrid «han encontrado una ventana de oportunidad para estrechar sus relaciones y que puedan parecerse a las que tienen con otros países». Explica Esteban que, respecto a China, «los rezagados siempre hemos sido nosotros» y que no pasa nada porque tengamos una interlocución al margen de la que tiene la UE, como la que construyen otros países miembros desde hace años. Eso, además, según él, «no quiere decir que seamos prochinos», de hecho, China está bastante molesta con España porque en Bruselas fue uno de los diez países que se abstuvo en las votaciones sobre los aranceles.

Gestión de expectativas

García-Herrero, sin embargo, cree que «las expectativas son peligrosas» respecto a este viaje: «Esperar que por este maratón diplomático vayamos a sacar de China lo que no ha sacado nadie es un error». Sobre todo porque «nadie puede argumentar que el trato que hemos recibido de China sea especial» en estos últimos años, durante el acercamiento de Sánchez y Xi Jimping.

Una agenda con alto contenido empresarial, cultural y turístico Los Reyes no tienen agenda hasta el día 11, cuando Don Felipe inaugurará en Chengdú un foro empresarial con compañías españolas y chinas y se reunirá con autoridades locales. Doña Letizia acudirá a un homenaje a Antonio Machado. El 12, en Pekín, el Rey se reunirá con Xi Jimping mientras la Reina visita con la primera dama un centro de discapacitados. Los Reyes asistirán a una ofrenda floral y por la noche tendrá lugar una cena en su honor en el Gran Palacio del Pueblo. El día 13, el Rey visitará la fábrica de Gestamp y la Reina irá a un acto de promoción del español en la Universidad de Lenguas Extranjeras. Concluirán su viaje con un encuentro con la colectividad española.

«No creo que haya que hacer cosas exageradas y tampoco entiendo el interés ni que nos sesguemos tanto en este tema», asegura. Advierte de que «los europeos no ven la inversión china como la vemos en España», donde la percibimos «como el maná, cuando en realidad las cifras dicen lo contrario: China es el inversor número 20 en Europa -para nada el principal- y además con muchos problemas de carácter estratégico». «Hay inversiones en puertos y en infraestructuras críticas y eso a la larga genera consecuencias. De una manera u otra termina saliendo caro», destaca la economista. Y añade: «Cuanto más controle China nuestras infraestructuras, nos verá más frágiles y dependientes».

Miguel Otero, profesor de Economía Política Internacional en el Instituto de Empresa, considera que «España no está haciendo con China nada diferente de lo que hacen otros países de la UE» y observa que «no hay equidistancia» entre EE.UU. y China porque España es aliado del primero y ambos están en la OTAN «pero tiene intereses comerciales y económicos muy importantes» con el segundo. Cree que España «siempre ha sido de jugar en equipo con la UE» y que ahora «figura en agenda señalarla porque es un país que crece» y se atreve a acercarse a China. Aunque España hace lo que han hecho Francia, Alemania e Italia, «ahora está bajo la mira por el Gobierno, que es socialista y crítico con Trump».