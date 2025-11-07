Suscribete a
ABC Premium

Correos emite dos sellos con la imagen de Felipe VI y la Princesa Leonor en homenaje a la monarquía parlamentaria

En total se han emitido 60.000 unidades y cada estampa tiene un precio de seis euros

Felipe VI apela a «la contención y al silencio de las armas» en Oriente Medio

Los dos sellos con la imagen del Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias
Los dos sellos con la imagen del Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias Correos

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Correos ha puesto en circulación este viernes una edición especial de sellos con la imagen del Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias como homenaje a la Casa Real Española y a la monarquía parlamentaria con una tirada de 60.000 unidades, ... tal y como ha anunciado la empresa pública en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app