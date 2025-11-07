Correos emite dos sellos con la imagen de Felipe VI y la Princesa Leonor en homenaje a la monarquía parlamentaria

Correos ha puesto en circulación este viernes una edición especial de sellos con la imagen del Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias como homenaje a la Casa Real Española y a la monarquía parlamentaria con una tirada de 60.000 unidades, ... tal y como ha anunciado la empresa pública en un comunicado.

La edición está compuesta por dos sellos -cada uno con el busto de los protagonistas- de 40 por 40 milímetros sobre una imagen del Congreso, considerada «sede de la monarquía parlamentaria» y «representante del pueblo español». Se trata de la primera tirada en la que padre e hija aparecen en estampas diferentes.

Esta tirada, que rinde homenaje a la Casa Real días antes de que se cumpla el 50 aniversario de la proclamación de la monarquía parlamentaria, corresponde a la serie 'Casa Real Española' y cuenta con 60.000 unidades en circulación con un precio de seis euros por sello, es decir, doce por la edición completa.

Noticia Relacionada Los Reyes reciben al sultán de Omán, primera visita de Estado en dos años Angie Calero Haitham bin Tariq visita España para reforzar los lazos económicos y bilaterales entre países y consolidar en Europa su papel como interlocutor entre Oriente y Occidente

Correos ha anunciado que los sellos están plasmados en papel estucado, engomado y fosforescente. Además, la edición incluye una «prueba de artista impresa en 'offset'» y calcografía, limitada en 10.500 ejemplares.

Dedicamos una emisión especial a la @CasaReal con dos sellos protagonizados por S.M. el Rey Felipe VI y S.A.R. la Princesa de Asturias.

Consíguelo en nuestras principales oficinas y aquí ➡️ https://t.co/AbPqEJjbSx — Correos (@Correos) November 7, 2025

Entre los sellos dedicados a «conmemorar momentos clave» de la Casa Real, se encuentran las ediciones emitidas por la proclamación de Felipe VI en 2017, la del décimo aniversario de la misma en 2024 y la que celebra el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor, de la que se emitieron 248.000 ejemplares tras haberse agotado la primera edición.

La emisión se ha anunciado en esta fecha con motivo del día de la Casa Real en la 63ª Exposición Filatélica Nacional, que se celebra en Cádiz hasta este domingo 9 de noviembre. Los sellos ya se pueden adquirir en las oficinas de Correos a través de 'Correos Market', contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail 'atcliente.filatelia@correos.com' o llamando al '915 197 197'.